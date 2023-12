Perché Tesla ha deciso di richiamare oltre due milioni di auto Secondo i dati pubblicati dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’aggiornamento riguarda 2.031.220 di vetture. Il problema non è nelle componenti della macchina ma nel software: la casa automobilistica rilascerà un aggiornamento gratuito per gli utenti.

Il termine ufficiale è recall, in gergo automobilistico è richiamo. Ma forse per Tesla e per tutti i casi che in futuro riguarderanno i veicoli smart si potrebbe cominciare a parlare di aggiornamento. La National Highway Traffic Safety Administration (da qui NHTSA) ha reso noto di aver richiamato quattro modelli di veicoli Tesla prodotti tra il 2012 e il 2023. Il problema riguarda il software per la guida autonoma, ritenuto ancora poco affidabile.

Scrive la NHTSA: “In alcune circostanze, quando è attivo il sistema di guida autonoma, i controlli della funzione potrebbero non essere sufficienti a prevenire l'uso improprio del conducente". Sempre secondo la NHTSA questo potrebbe portare a un "aumento del rischio di collisione”. Negli anni Tesla ha introdotto software sempre più performanti nella guida autonoma ma al momento non è ancora arrivata a una guida autonoma totale. In ogni funzione è sempre necessario che il conducente sia pronto a intervenire sul veicolo.

Per risolvere il problema non serve portare l’auto dal concessionario: basterà un aggiornamento al software che gestisce il veicolo. Tesla ha già dichiarato che è pronta a rilasciarlo, gratuitamente. La nuova versione sarà la 2023.44.30. In quest’ottica il termine “richiamo” associato ai veicoli smart assume una connotazione diversa quelli usati in passato per parlare di revisioni coatte dovute a qualche errore di produzione.

Tesla, in ogni caso, non è stata esente anche dai classici richiami. Solo nel marzo di quest’anno Tesla aveva richiamato migliaia di veicoli Model Y per dei bulloni troppo allentati.

Quali veicoli sono coinvolti nell’aggiornamento

L’aggiornamento delle Tesla riguarda quattro modelli, potenzialmente parliamo di 2.031.220 vetture. Praticamente si tratta di tutti i modelli Tesla a eccezione del Cybertruck, appena arrivato sul mercato. La NHTSA ha pubblicato anche le annate di produzione dei modelli. Sì, i modelli principali di Tesla messi insieme formano la scritta S3XY. Sì, è voluto.

Model S 2012-2023

Model 3 2017-2023

Model X 2016-2023

Model Y 2020-2023