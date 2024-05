video suggerito

A 94 anni viene ricoverata in ospedale, accanto a lei milioni di follower: chi è Grandma Droniak Lillian Droniak è conosciuta sui social come Grandma Droniak o Grandma Lil. Solo su TikTok ha oltre 13 milioni di follower, oltre il doppio di quelli ottenuti da Chiara Ferragni. Dopo una caduta è stata ricoverata in ospedale: dal suo letto risponde ai fan e pubblica video sul suo recupero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Lillian Droniak ha 94 anni. Vive a Shelton, città da poco più di 40.000 abitanti nel Connecticut, sulla costa est degli Stati Uniti. Se vi è capitato di aprire TikTok almeno una volta è probabile che abbiate incrociato un suo video. Inquadratura sbilenca, effetti non esattamente cinematografici e un’ironia che graffia sulla sua sua età e sulla morte. Ha 13,8 milioni di follower. Più del doppio di Chiara Ferragni.

Su questa piattaforma si chiama Grandma Droniak. Uno dei suoi video più virali la riprende mentre elenca al pubblico le regole per il suo funerale, a partire da “Potete piangere, ma non piangete troppo”. 47 milioni di visualizzazioni. In un altro risponde alla domanda di un utente che le chiede se ha un ragazzo. 76 milioni di visualizzazioni.

Negli ultimi video però Lilian Droniak ha cambiato un po’ il tono. A inizio maggio la donna ha pubblicato un video in cui spiega di essersi rotta una gamba e aver subito un intervento chirurgico d’urgenza. Da qui il ricovero in ospedale che, a giudicare dagli ultimi video, è ancora in corso.

I video pubblicati dall’ospedale

Nonostante il ricovero Lilian non ha smesso di pubblicare video. Risponde agli utenti, pubblica recensioni dei medici che la stanno curando, dedica video al suo fidanzato ma soprattutto spiega al suo pubblico che si tratta solo di una fase temporanea: “Ho 94 anni, ho ancora molto tempo davanti”.

L’esordio di Lillian su YouTube

C’è qualcosa in lei che è sempre piaciuto ai social. In rete c’è ancora un vecchio articolo dello Shelton Herald che titola: “La nonna di Shelton diventa un’insospettabile star di YouTube”. L’articolo è del 2017 e racconta di come Lillian, ai tempi Grandma Lil, fosse riuscita a conquistarsi uno spazio su YouTube.

Il suo successo nasce da un’intuizione del nipote Kevin che nel 2012 aveva cominciato a pubblicare video su YouTube con lei. Prima che Lillian si prendesse tutta la scena, il loro canale doveva essere un progetto di coppia: “Benvenuti sul mio canale dove pubblico video con la mia migliore amica: mia nonna”.