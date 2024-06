video suggerito

Perché ora le ragazze cercano sui social "un uomo che lavori nella finanza": la storia del tormentone Su TikTok l'audio "I'm looking for a man in finance" è stato condiviso più di 40 milioni di volte e tra qualche giorno uscirà la versione registrata con il dj David Guetta. In realtà è nato tutto dal post sul social di una 27enne di New York, Megan Boni, Girl on Couch su TikTok, che oggi scherza sul suo successo: "La mia canzone è nata come uno scherzo. Non penso esista davvero un uomo così".

"I'm looking for a man in finance. Trust fund. 6 ft 5″. Blue eyes. Finance". Chi legge queste parole può avere solo due reazioni possibili. O le hai lette canticchiandole o ti sono sembrate completamente senza senso. Se rientri nella prima ipotesi vuol dire che ti sei imbattuto nell'ultimo tormentone di TikTok, che in poco più di un mese è letteralmente esploso, superando 43 milioni di condivisioni.

Quella di "I'm looking fon a man in finance" e della ragazza che l'ha scritta è la classica storia che può succedere solo sui social. Non è nemmeno una canzone, sono solo un paio di versi che l'autrice, la ragazza di 27 anni di New York Megan Boni (sul social Girl On Couch), ha cantato quasi per scherzo per la prima volta in un post di TikTok a fine maggio 2024. Nel video non c'era nemmeno una base musicale. Eppure, in modo del tutto inaspettato, tra qualche giorno, venerdì 14 giugno, uscirà la versione del brano che Megan ha inciso con dj David Guetta. Qualcosa ci dice che non avrà più bisogno di nessun "man in finance".

Com'è nato "I'm looking for a man in finance"

Megan Boni ha pubblicato il post da cui tutto è nato il 30 aprile, quando ancora era una quasi perfetta sconosciuta. Ancora oggi, dopo lo straordinario successo del suo fortunato brano, ha meno di 220.000 follower. Se pensiamo che l'audio è stato condiviso da più di 43 milioni di persone, è chiaro che non parliamo di una tiktoker famosa.

Nel video che probabilmente ha cambiato per sempre la sua vita c'è lei che si riprende mentre canticchia la sua canzone senza nessuna particolare attenzione ai dettagli. È chiaro che è un video completamente amatoriale. "Forse ho scritto la canzone dell'estate?", si legge sul video, mentre nella descrizione del post Megan ha aggiunto: "Qualcuno può trasformarlo in una canzone vera e propria, solo per divertimento?".

Oltre 40 milioni di ricondivisioni

Insomma, tutto sembra essere nato per gioco, eppure nel giro di qualche giorno il brano è stato ricondiviso in milioni di post su TikTok, anche da personaggi pubblici e seguitissimi, tra cui Finneas Eilish, il fratello di Billie Eilish. Il suo brano originale è stato preso, modificato, anche in modo ironico, centinaia di volte, con tanto di coreografie e balletti, che su TikTok non possono mai mancare. Perfino il Ministero della Difesa di Singapore ne ha creato una sua versione in chiave ironica.

Il significato del brano

C'è da dire che il brano scritto da Megan si presta a bene a parodie e contenuti divertenti. Il testo è semplice: "Cerco un uomo che lavori nella finanza. 6,5 piedi (alto un metro e novanta). Occhi azzurri". Tutto qui: l'identikit dell'uomo dei sogni, chiaramente sarcastico. Lo ha dovuto specificare anche la stessa Girl On Couch che in un'intervista rilasciata alla BBC in vista del lancio della versione incisa con il dj David Guetta ha raccontato da dove è nato il suo brano.

In realtà, ha spiegato Megan, la sua canzone è nata dalla frustrazione che ha sperimentato cercando di conoscere ragazzi sulle app di incontri. Ma è anche molto autoironia: "Volevo solo prendere un po' in giro le ragazze che come me si lamentano di essere single ma poi hanno una lista di bisogni impossibili".

Le critiche sull'oggettificazione degli uomini

Poi c'è anche qualcuno che l'ha criticata, accusandola di aver fatto una canzone che oggettifica gli uomini. "Pensa se un uomo avesse scritto una canzone così su una donna", le ha scritto qualcuno. Ma a Megan, che intanto ha firmato un contratto discografico con Universal Music Group sulla commercializzazione del brano, delle critiche non sembra importare molto: "Fa molto ridere. Gli uomini scrivono da sempre canzoni sulle donne" e con la sua ironia zittisce qualsiasi hater: "Chiaramente la mia canzone è uno scherzo. Non ho mai pensato esista davvero un uomo così".

@girl_on_couch Can someone make this into an actual song plz just for funzies ♬ original sound – Girl On Couch