Perché ogni tanto le bici elettriche esplodono Se non vengono conservate in modo adeguato le batterie elettriche che alimentano bici e monopattini rischiano di esplodere. Quando vengono danneggiate da una caduta il consiglio è sempre quello di farle sostituire.

I casi ci sono, o almeno vengono riportati. Nel settembre del 2021 la Cbs ha raccontato la storia di un bambino di 9 anni ucciso a New York da un incendio partito dalla batteria di una bici elettrica. Secondo il Los Angeles Times nel gennaio del 2023 una bicicletta elettrica in carica da giorni ha causato un incendio a Huntington Beach, in California. E ancora. Nel febbraio del 2023 secondo la NBC in Virginia un uomo è morto in un incendio nato dalla batteria di una bicicletta elettrica. Più di recente, il West Midlands Fire Service (Vigili del Fuoco in Inghilterra) ha condiviso il video di una bici elettrica che esplode mentre è in carica in appartamento.

Le bici elettriche sono pericolose? La risposta è abbastanza semplice: no, ma possono diventarlo. Con la diffusione dei mezzi di trasporto elettrici sta aumentando anche il numero di incendi provocati dall’esplosione delle batterie che alimentano questi mezzi. E di esplosioni si tratta. Nel video diffuso dal West Midlands Fire Service si vede chiaramente la batteria esplodere con una serie di lapilli gettati in tutta la stanza.

I problemi delle batterie al litio

Tutti questi mezzi sono alimentati da batterie al litio. Sono strumenti delicati, che non possono essere sposti a lungo all’acqua, al freddo o alle temperatura alte. Finché servono per alimentare un dispositivo che si trova nelle nostre tasche, i problemi non sono molti. Quando però si trovano su mezzi che usiamo per muoverci, che siano biciclette, monopattini o vetture, le possibilità che queste batterie vengano danneggiate cominciano ad alzarsi. Senza contare che può essere necessario parecchio tempo per domare l'incendio di un'auto elettrica.

Anna Stefanopoulou, professoressa di ingegneria meccanica all'Università del Michigan, ha spiegato a Washington Post che le batterie al litio riescono a conservare grandi qualità di energia in un piccolo volume. La loro chimica e la loro struttura sono complesse e quando vengono intaccate l’energia conservata nella batteria si libera tutta insieme scatenando un'esplosione incontrollata.

Come gestire una batteria al litio

L’importante quindi è curarsi della manutenzione della batteria. La prima cosa quindi è comprare batterie certificate e soprattutto caricabatterie originali. Il secondo consiglio è quello di non lasciare mai la bici elettrica incustodita quando è sotto carica troppo a lungo. Meglio caricarla durante il giorno, così da poterla staccare prima di andare a dormire.

Per la stessa ragione è sconsigliato ricaricare le batterie della bici elettrica dentro casa. Certo. Nelle grandi città non sempre è facile avere un box o comunque una zona dedicata a questi mezzi e la tentazione, visto anche il costo, è quello di portarli in casa per non lasciarli in strada. L’ultima indicazioni riguarda gli incidenti: se per qualsiasi motivo danneggiate la batteria elettrica della vostra bicicletta, è il caso di cambiarla subito.