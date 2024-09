“Perché non uccidono Kamala Harris?”: cosa c’era scritto nel post cancellato da Elon Musk

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Donald Trump stava giocando a golf quando la canna di un fucile d'assalto AK-47 è spuntata da un cespuglio lungo il perimetro del campo. L'ex presidente “è rimasto illeso dopo che alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati vicino a lui”, ha spiegato Steven Cheung, direttore della comunicazione della sua campagna elettorale. Poco dopo l'attentato a West Palm Beach, Florida (il secondo in tre mesi), Elon Musk ha pubblicato un post su X: "Perché vogliono uccidere Donald Trump? E nessuno sta nemmeno cercando di assassinare Biden/Kamala?", conclude con l'emoticon perplessa.

Il post ha attirato diverse critiche, anche un commento severo dalla Casa Bianca. L'ironia di Musk d'altronde non può giustificare quelle che di fatto sono dichiarazioni estremiste potenzialmente pericolose (non dimentichiamo l'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021). Ora Musk ha cancellato il post spiegando che si trattava di un semplice scherzo. "Beh, una lezione che ho imparato è che solo perché dico qualcosa a un gruppo e loro ridono non significa che sarà così esilarante come post su 𝕏". Ha poi aggiunto: "Si scopre che le battute sono MOLTO meno divertenti se le persone non conoscono il contesto". L'incidente è stato l'ultimo di una lunga serie di post politici pro Trump e va ad alimentare una retorica estremista portata avanti da Musk che rischia di ispirare e giustificare nuove forme di violenza politica.

Il commento della Casa Bianca

Il vice portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, ha condannato il post di Musk. "Come hanno affermato il presidente Biden e la vicepresidente Harris dopo le inquietanti notizie di ieri, ‘non c'è posto per la violenza politica o per qualsiasi violenza nel nostro Paese‘ e ‘dobbiamo tutti fare la nostra parte per garantire che questo incidente non porti ad altra violenza'".

Non solo. “La violenza dovrebbe essere solo condannata, mai incoraggiata o presa in giro", ha aggiunto Bates.

Il rapporto tra Musk e Trump

Musk ha già dichiarato apertamente il suo sostegno a Donald Trump. Ha anche intervistato l'ex presidente su X. Nonostante sia stata venduta come "un'intervista" l'incontro è sembrato più uno spot di propaganda, Trump infatti ha parlato senza essere mai contraddetto, anche di fronte a notizie e dati infondati. Sempre Musk dopo aver acquistato Twitter aveva deciso di riammettere Trump. L'ex presidente era stato bannato per le numerose violazioni delle policy.

Il sostegno è reciproco. All’inizio di questo mese, Trump ha annunciato che avrebbe nominato Musk a capo di una “commissione per l’efficienza del governo” se avesse ripreso la Casa Bianca a novembre.

Elon Musk il 2 settembre ha anche pubblicato su X un'immagine generata dall'intelligenza artificiale di Kamala Harris nei panni di una dittatrice comunista. Diversi utenti hanno reagito negativamente all'immagine di Harris pubblicata da Musk. "Considerata la tua enorme ricchezza e i tuoi stretti legami con il candidato repubblicano dovresti assumerti più responsabilità per ciò che pubblichi sulla piattaforma", ha commentato un utente.

Quali sono i rischi del post di Elon Musk

"Quello che più mi preoccupa di questo post è il modo in cui potrebbe andare ad alimentare le minacce estremiste negli Stati Uniti", ha spiegato Jon Lewis, ricercatore presso il Program on Extremism della George Washington University, a Wired Usa. Il post infatti è "solo l'ultimo esempio di incitamento di destra che è diventato mainstream in modo preoccupante negli ultimi anni".

Come spiega Lewis "la retorica della guerra culturale e del razzismo appena velato" hanno già avuto effetti sul mondo reale, i post potrebbero esacerbare l'estrema destra che non vede l'ora di rispondere a una chiamata alle armi. "Questi estremisti aspettano la giustificazione per ricorrere alla violenza e una retorica come questa fornisce la scusa perfetta".