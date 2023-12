Perché l’emoji nerd potrebbe sparire da tutti i social Un bambino inglese ha deciso di avviare una petizione per chiedere ad Apple di cambiare l’emoji con gli occhiali in quanto discriminatoria e offensiva verso le persone che li indossano.

Teddy ha 10 anni, abita a Peppard, Oxfordshire, e crede che l‘emoij del nerd con gli occhiali spessi e gli incisivi prominenti sia offensiva. Per questo ha deciso di avviare una petizione e disegnare una nuova icona. "Vogliamo cambiare questa situazione orribile per le persone che portano gli occhiali", ha spiegato alla BBC. "Stanno facendo credere alla gente che siamo dei nerd ed è assolutamente terribile." Teddy ha spiegato che vuole dare nuova vita all'emoji, deve trasformarsi da nerd a geniale. "La nuova versione ha lenti sottili e montature sottili… e poi ha una faccina sorridente invece degli orribili denti da coniglio", ha spiegato. "A me piace indossare gli occhiali perché mi fanno vedere molto meglio e sono belli ed eleganti. L'emoji invece mi fa sentire triste, e ci saranno migliaia di persone come me che lo troveranno offensivo".

Nella petizione intitolata No nerd emoji! che è stata pubblicata online, si legge: "Pensiamo che le persone che portano gli occhiali siano cool e siamo preoccupati che chi dovrà iniziare a indossarli per la prima volta pensi che sembrerà un coniglio o un topo. Chiedo ad Apple di cambiare il nome dell'emoji in Genius Emoji e di cambiare il design con quello nuovo che ho disegnato." A supportare Teddy è stata la sua insegnate Lisa. Dopo aver ascoltato la proposta del bambino ha deciso di aiutarlo a lanciare la petizione: "Adoro la sua mente curiosa e il fatto che combatta per ciò in cui crede", ha raccontato l'insegnante. "È stato piuttosto chiaro al riguardo, e ha affrontato la questione in modo adulto, penso che debba essere supportato, incoraggiato e lodato."

Le reazioni degli utenti

La petizione ha raccolto quasi 400 firme, alcuni utenti hanno anche lasciato un commento. C'è chi scrive: "Sono d'accordo con le preoccupazioni di Teddy e mi piacerebbe vedere l'emoji Genius diventare realtà". Un altro utente aggiunge: “Indosso gli occhiali e anche il mio ragazzo. Rimuovere i denti e il rebranding in genio, è geniale! Mi rendi orgoglioso di far parte della comunità degli occhiali! Vai Teddy! Voterei per un Primo Ministro in divenire!”

"Se ritiene che sia offensivo, allora è offensivo e discriminatorio", scrivono sempre sulla pagine della petizione. “Questo è ciò che conta. Quando avevo la sua età, quando i bambini portavano gli occhiali venivano chiamati in modi orribili. Dovrebbe essere cambiato. Lo sostengo pienamente”.

Non è la prima guerra degli occhiali

Anche Lowri, di Chilwell, si era battuta per normalizzare gli occhiali. Aveva infatti scritto una lettera alla Disney chiedendo una principessa che indossasse come lei un paio di lenti. Si è anche lamentata, come Teddy, di come i film di animazione per bambini descrivessero sempre i personaggi con gli occhiali "nerd" e mai"belli".

"Sono cresciuta guardando i film delle principesse Disney, le ammiro molto e penso siano bellissime. Purtroppo però nessuna di loro porta gli occhiali e questo mi ha fatto pensare che io non fossi così tanto bella. Spero che capirete ma potreste creare una principessa Disney con gli occhiali? Ci sono molte bambine che li portano e non voglio che si sentano come mi sono sentita io. La maggior parte dei personaggi dei cartoni con gli occhiali vengono definiti nerd e penso che non sia giusto. Credo che creare una principessa con gli occhiali senza chiamarla "secchiona" potrebbe aiutare le bambine a capire che sono belle così come sono", aveva scritto nella lettera. Il suo sogno si è avverato con l'uscita di Encanto, la protagonista Mirabel indossa infatti una montatura rotonda.