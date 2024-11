video suggerito

Perché i partiti di estrema destra stanno usando l'intelligenza artificiale nelle campagne elettorali L'obiettivo delle foto fake non è tanto ingannare le persone: vogliono andare a rafforzare una retorica elettorale che non ha bisogno di fatti reali per affossare il nemico e alimentare paure, pregiudizi e odio nei confronti delle minoranze.

A cura di Elisabetta Rosso

Immagini di musulmani inseguiti da maiali giganti, uomini incinti, piatti strabordanti di insetti, bandiere bruciate, immigrati che mangiano cani e gatti. I partiti di estrema destra hanno preso i modelli di intelligenza artificiale e li hanno trasformati in macchine per la disinformazione di massa, per alimentare odio, paura e pregiudizi. Secondo gli esperti, le elezioni Parlamentari europee del 2024 sono state un banco di prova per testare campagne elettorali basate sull'intelligenza artificiale.

Non solo in Europa, guardando a formazioni più moderate anche il Partito Repubblicano durante le elezioni statunitensi ha sfornato immagini fake per dare prove visive a teorie complottiste e spingere gli elettori a votare Trump. "Quello che stiamo vedendo è solo la punta dell'iceberg, perché i contenuti generati da singoli individui e al di fuori dei canali ufficiali sono persino peggiori", ha spiegato al quotidiano britannico The Guardian Salvatore Romano, responsabile della ricerca presso l'organizzazione non-profit AI Forensics.

L'obiettivo delle immagini infatti non è tanto ingannare le persone. Funzionano più come meme, vogliono provocare, persino divertire, e andare a rafforzare una retorica elettorale che non ha bisogno di fatti reali per affossare il nemico. "Da un lato queste immagini possono influenzare elezioni o compromettere risposte di emergenza in situazioni di crisi, dall'altro danno il via a un processo di erosione della fiducia verso gli organi di informazione, soprattutto quando queste fake news vengono personalizzate", ha spiegato a Fanpage.it Giulio Corsi, ricercatore presso l’Institute for Technology and Humanity dell'Università di Cambridge.

X | Immagine generata dall'intelligenza artificiale pubblicata dall'account L'Europe Sans Eux

Come vengono usati i modelli IA per la propaganda

I software eccellono nella produzione di contenuti iperrealistici perché sono stati addestrati su decine di migliaia di fotografie e disegni pubblicati sul web. Chiunque può accedere e creare con una stringa di parole immagini finte che sembrano vere. Come ha spiegato Corsi: "I modelli di intelligenza artificiale hanno introdotto nuove complessità e rischi negli ambienti informativi, i media sintetici infatti possono facilitare la diffusione di notizie false ed erodere la fiducia del pubblico".

Non solo, secondo William Allchorn, ricercatore senior presso l'Anglia Ruskin University, "l'intelligenza artificiale abbassa le barriere all'ingresso per la creazione di contenuti. Non servono competenze di programmazione o cose del genere per generare queste immagini, e così le opinioni di estrema destra stanno diventando mainstream o vengano normalizzate", ha spiegato. L'estrema destra non ha sollevato questioni morali sulle immagini create con l'intelligenza artificiale per la propaganda, "i partiti più consolidati", invece, "hanno ancora molto timori sull'etica e l’affidabilità di questi modelli", ha spiegato Allchorn.

Le immagini create dai partiti di estrema destra

Ci sono immagini di donne e bambini che mangiano insetti, meme islamofobi, agenti di polizia che calpestano le bandiere nazionali. Tutte vanno ad alimentare sentimenti di paura andando a radicalizzare posizioni già estreme, che speso sfociano nel razzismo. Secondo gli esperti, in quasi tutti i casi i partiti e i movimenti di estrema destra hanno evitato di utilizzare qualsiasi tipo di filigrana sulle immagini create dall'intelligenza artificiale.

Il partito tedesco di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) ha costruito la sua campagna elettorale sulle immagini create con l'IA. Ha pubblicato il disegno di una donna bionda con gli occhi azzurri che alza la mano in segno di stop con una bandiera tedesca sullo sfondo. Accanto all'immagine si legge: "Le persone devono smetterla di venire il Germania perché il Paese non ha più bisogno di specialisti in stupri di gruppo".

A settembre, la sezione brandeburghese dell'AfD ha pubblicato immagini simili e i gruppi pro-AfD su Facebook oltre a ricondividere le immagini della campagna elettorale hanno creato anche l'immagine di un maiale gigante che insegue un gruppo di persone in abiti islamici, accompagnato dallo slogan "Versione cinematografica araba di Godzilla". Le immagini create con l’IA sono arrivate anche sul profilo di Matteo Salvini, che ha condiviso sia una foto fake di uomo incinto, sia un post che mostra dei musulmani che bruciano la divina commedia.

INSTAGRAM | L'immagine pubblicata sui profili social di Matteo Salvini