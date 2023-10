È il momento di scegliere una “parola di sicurezza” per difendersi dalle truffe con l’IA L’intelligenza artificiale ormai è in grado di riprodurre il timbro, il tono e la voce di chiunque: basta far ascoltare al software una registrazione di pochi secondi.

A cura di Elisabetta Rosso

Lo scheletro della truffa è sempre lo stesso. Il telefono squilla e dall'altra parte arriva la richiesta di aiuto da parte di una persona cara che ha bisogno di soldi per uscire da una situazione di emergenza, il problema è che ora c’è l’intelligenza artificiale in grado di clonare in pochi secondi la voce di chiunque. "È terrificante", aveva spiegato a marzo Hany Farid, professore di digital forensics presso l'Università della California a Berkeley, al Washington Post. "È una sorta di tempesta perfetta con tutti gli ingredienti necessari per creare il caos". L’intelligenza artificiale può ricostruire timbro, tono, voce e cadenza. "Due anni fa, anche un anno fa, avevi bisogno di molti audio per clonare la voce di una persona", ha detto Farid. "Ora se hai registrato un TikTok e la tua voce è lì dentro per 30 secondi, le persone possono clonare la tua voce". Per questo forse è arrivato il momento di scegliere una parola di sicurezza per difendersi dai truffatori che usano l’intelligenza artificiale.

Potrebbe essere una frase, una domanda, una parola. Dan Woods, ex agente delle forze dell’ordine e dell’intelligence, ha spiegato al Post che sarebbe meglio scegliere un dettaglio o un ricordo personale. Per esempio sua figlia quando aveva cinque anni fingeva di usare una bacchetta magica per trasformarlo in un cucciolo, quindi la domanda segreta scelta in famiglia è stata: "Cosa hai fatto con la bacchetta?".

I truffatori fantasma

Al momento è difficile rintracciare le chiamate e i fondi dei truffatori, ci sono pochi precedenti in tribunale, quindi non è nemmeno chiaro se la responsabilità cada anche sulle aziende che rendono disponibili determinati strumenti. Will Maxson, assistente alla direzione presso la divisione delle pratiche di marketing della FTC (Federal Trade Commission), ha spiegato che rintracciare i truffatori vocali può essere "particolarmente difficile" perché potrebbero utilizzare un telefono con sede in qualsiasi parte del mondo, rendendo quasi impossibile persino identificare quale agenzia abbia giurisdizione su un caso particolare. Quindi una volta inviati i soldi ai truffatori è particolarmente difficile recuperarli, la parola d’ordine potrebbe essere una risorsa preziosa per non inciampare nelle trappole dei criminali. I regolatori federali, le forze dell'ordine e i tribunali non sono attrezzati per frenare questo tipo di truffe, meglio prevenirle.

Come difendersi dalle chiamate false

L’organizzazione no-profit Identity Theft Resource Center ha spiegato che essere scettici di fronte alle truffe online è la miglior strategia per proteggersi. Spesso i criminali sfruttano l’emotività delle vittime per farle agire in situazioni di emergenza, di fretta e senza ragionare. Innanzitutto, spiega la presidente e amministratrice delegata dell’ITRC Eva Velasquez, bisogna provare a contattare direttamente la persona cara, e poi non inviare mai i soldi dopo una telefonata minacciosa.

Non bisogna nemmeno lasciarsi ingannare dall'ID delle chiamante. I criminali possono falsificare un numero di telefono per far sembrare che la chiamata parta da un parente o dalla polizia locale. "La cosa più importante da ricordare è non reagire d'impulso", ha detto Velasquez. "La prima cosa da fare è arrivare alla fonte e verificare tutte le informazioni prima di intraprendere qualsiasi azione”.

I dati delle truffe con l'intelligenza artificiale

Secondo i dati della Federal Trade Commission, negli Stati Uniti, durante il 2022, sono state oltre 36.000 le segnalazioni di persone truffate da qualcuno che finge di essere un amico o un familiare. L’inganno funziona meglio al telefono e infatti tra tutte le segnalazioni ci sono 5.100 i casi di truffa via chiamata in cui i criminali sono riusciti a estorcere in tutto 11 milioni di dollari. Grazie all'intelligenza artificiale è ancora più semplice ingannare le vittime e come sempre a disorientare c'è la paura che fa abbassare la guardia e agire d'impulso.