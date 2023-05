Per qualche ora la specie umana ha raggiunto il record di persone in orbita attorno alla Terra Il record è stato raggiunto sommando gli equipaggi su due stazioni spaziali: la Stazione Spaziale Internazionale en la cinese Tiangong. Ora però i quattro astronauti della missione Axiom 2 sono già tornati sulla Terra con un ammaraggio a largo delle coste della Florida.

A cura di Valerio Berra

Il 22 maggio Rayyanah Barnawi ha ottenuto in una sola mossa tre record: due personali e uno collettivo. Quando è arrivata sulla Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navicella Crew Dragon Freedom, a 34 anni Barnawi è diventata la prima astronauta donna dell’Arabia Saudita e la 600° rappresentante della specie umana ad arrivare nello Spazio. Calcolo che viene fatto perché è stata l’ultima del suo equipaggio a salire sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il record collettivo a cui ha partecipato Rayyanah Barnawi è invece quello del maggior numero di persone in orbita attorno alla Terra: 17.

Fino a poche ore fa infatti c’erano 17 persone che si muovevano nello Spazio attorno alla Terra. Provenivano da Cinque Paesi diversi: Stati Uniti, Russia, Cina, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Non tutti però si trovavano sulla stessa stessa Stazione Spaziale. Sulla stazione spaziale cinese Tiangong ci sono ancora adesso sei astronauti cinesi. Tre fanno parte di una missione appena arrivata, la Shenzjou 16. Si tratta di Jing Haipeng, Zhu Yangzhu e Gui Haichao. Altre tre invece sono arrivati a novembre 2022 con la missione Shenzjou 15 e torneranno sulla Terra a giugno.

Altre sette persone poi sono partite verso lo Spazio con la missione Expedition 69. Qui ci sono Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin e Andrey Fedyaev della russa Roscosmos, Frank Rubio, Stephen Bowen e Warren "Woody" Hoburg per la Nasa e Sultan AlNeyadi per gli Emirati Arabi Uniti. Per arrivare al totale di 17 bisogna contare anche in quattro astronauti dalla missione Axiom 2: Peggy Whitson, il privato John Shoffner e gli astronauti sauditi Ali AlQarni e Rayyanah Barnaw. La loro capsula nelle ultime ore è tornata sul nostro pianeta con un ammaraggio a largo delle coste della Florida.

La nuova era dell’esplorazione spaziale

Paolo Nespoli, classe 1977, è un’astronauta italiano che è rimasto 313 giorni nello Spazio. La prima missione è stata a bordo nell’ottobre del 2007, a bordo dello Space Shuttle. Davanti a questo affollamento nello Spazio ha dichiarato a TGCOM 24: “È il segno di un cambiamento in corso. Una volta l'astronauta era visto come un esploratore che faceva cose importanti per l’umanità. Adesso va nello spazio anche chi vuole semplicemente vivere un'esperienza nuova, come è accaduto con i voli aerei all'inizio del secolo scorso: prima erano una cosa per ricchi e temerari e in pochi decenni sono diventati una cosa comune”.