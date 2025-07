TWA 7b, il nuovo pianeta dalle temperature che suggeriscono condizioni abitabili

video suggerito

A cura di Valeria Aiello

Un possibile pianeta dalle temperature che suggeriscono condizioni abitabili è stato rilevato dal telescopio spaziale James Webb della NASA: chiamato TWA 7b, dal nome della stella attorno a cui orbita, la giovane nana rossa TWA 7 (CE Antilae) distante 34 anni luce dalla Terra, è un pianeta enorme che, secondo diverse agenzie spaziali, potrebbe ospitare la vita.

Gli astronomi hanno ottenuto “prove convincenti” della sua esistenza, stimando che TWA 7b abbia una massa circa 100 volte superiore a quella della Terra, simile a quella di Saturno. Le prime analisi, dettagliate in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, hanno inoltre indicato che TWA 7b potrebbe essere “un pianeta giovane e freddo”: secondo gli scienziati, la vita può svilupparsi a temperature comprese tra -15 °C e fino a 122 °C, un intervallo in cui rientrano anche le temperature stimate per TWA 7b, che partirebbero da circa 31 °C (305 K).

Le prove dell’esistenza del nuovo pianeta TWA 7b

A supportare l’esistenza del nuovo pianeta TWA 7b sono state le osservazioni del telescopio spaziale James Webb: nei dati ottenuti con lo strumento MIRI ((Mid-Infrared Instrument) di Webb, gli astronomi hanno rilevato una debole sorgente infrarossa nel disco di detriti che circonda la stella, riuscendo a individuare l’oggetto sottraendo la luce stellare residua nelle immagini coronografiche e utilizzando un'elaborazione avanzata delle immagini.

Valutando poi l’origine di questa debole sorgente infrarossa, il team ha escluso la possibilità di un oggetto del nostro Sistema solare (il Pianeta Nove) e, sebbene vi fosse una probabilità molto piccola che si trattasse di una galassia di fondo, la modellazione ha indicato fortemente l’ipotesi di un pianeta precedentemente non scoperto. “La sorgente si trova in una lacuna in uno dei tre anelli di polvere scoperti attorno a TWA 7 da precedenti osservazioni terrestri – ha precisato la NASA – . La luminosità, il colore, la distanza dalla stella e la posizione dell'oggetto all'interno dell'anello sono coerenti con le previsioni teoriche di un pianeta giovane e freddo, di massa simile a quella di Saturno, che si prevede stia scolpendo il disco di detriti circostante”.

Se le prove dell’esistenza TWA 7b saranno confermate, sarebbe la prima volta che il telescopio spaziale James Webb cattura un’immagine diretta che porta alla scoperta di un pianeta mai osservato prima. “Le osservazioni in corso e future mireranno a definire meglio le proprietà del candidato, a verificarne lo status planetario e ad approfondire la nostra comprensione della formazione planetaria e dell’evoluzione del disco nei sistemi giovani” hanno concluso gli studiosi.