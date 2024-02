Per poche ore potrete usare queste nuove funzionalità su Instagram a tema San Valentino: come fare In occasione della festa degli innamorati, il social di Meta ha introdotto per questi due giorni alcune novità “romantiche”. Riguardano le storie e le note: come funzionano e per quanto tempo saranno disponibili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

In occasione di San Valentino, la festa degli innamorati per eccellenza, il social di Meta ha reso disponibili alcune nuove funzioni speciali, ovviamente a tema, che saranno disponibili da oggi, 14 febbraio, fino alle ore 18 di giovedì 15 febbraio.

Si tratta di funzioni ispirate a tutto ciò che c'è di più romantico e si possono utilizzare attraverso le storie e le note di Ig. D'altronde, è inutile negarlo, sempre più storie d'amore, soprattutto tra i giovanissimi, nascono con un DM o una storia fatta di proposito per colpire nel segno la propria crush. Tanto per farci un'idea: secondo l'ultimo Trend Talk di Instagram, il 28% della Gen Z fa la prima mossa seguendosi su Instagram, perché ritiene sia più informale e pratico.

Quali sono le funzioni speciali per San Valentino

Le funzioni speciali disponibili in questi giorni sono fondamentalmente due e riguardano le note e le storie di Instagram. Utilizzarle è piuttosto semplice: per quanto riguarda le note, basterà pubblicarne una contenente parole chiave o emoji relative a San Valentino per visualizzare un'animazione di cuori e emoji a tema nella casella dei DM (i messaggi nella chat di Instagram. Lo stesso effetto lo vedrà chi cliccherà le note che contengono le parole "magiche". Tra queste ci sono: Buon San Valentino, Happy vday, Vday, o semplicemente le emoji a tema amore, come tutti i cuori, La Rosa rossa o lo smile "innamorato".

Per quanto riguarda le storie, la funzione si attiva invece inserendo o toccando l’adesivo @menziona: in questo modo compariranno dei cuori fluttuanti.

Altri modi romantici di usare Instagram

Oltre alle funzioni speciali a tema San Valentino, ci sono altri modi per utilizzare in modo romantico Instagram, non solo in questi giorni di festa. Una delle nuove possibilità aggiunta di recente sul social è la modalità "Tocca a te", attraverso la quale è possibile creare nuovi modelli direttamente nelle storie, permettendo di sviluppare e condividere modelli personalizzati pronti a essere ricondivisi. Questi possono essere arricchiti con GIF, testo e immagini dalla galleria personale. Dopo aver selezionato la foto prescelta, basta condividerla su Instagram utilizzando lo sticker "Tocca a te". Da quando è stato lanciato, sono stati condivisi centinaia di milioni di modelli "Tocca a te" in tutto il mondo.

Un ultimo suggerimento per dare un indizio in più alla persona che vi piace, ma con cui le cose sembrano rimanere in quel limbo di non detti e incertezza, è quello di sfruttare i temi nelle conversazioni private. Magari potreste optare per il tema "Cuori" nella chat incriminata, magari le cose potrebbero apparire anche a lui/lei più chiare, finalmente.