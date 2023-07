Per Bard Silvio Berlusconi è ancora vivo, tutti i problemi con l’intelligenza artificiale di Google Google ha lanciato Bard nell’Unione Europea, l’intelligenza artificiale che dovrebbe competere con ChatGPT. Bard è veloce ma dai primi test sembra che abbia bisogno ancora di qualche tempo prima di fornire risposte coerenti.

A cura di Valerio Berra

Dopo due mesi di attesa, Google ha lanciato in Italia Bard. È la prima intelligenza artificiale generativa di Big G, quella che dovrebbe competere con ChatGPT. Chiariamoci. Google usa da anni sistemi di intelligenza artificiale per ottimizzare i suoi processi ma Bard rientra in quel filone di intelligenze artificiale generative che hanno cominciato a stupirci da ChatGPT 3, il chatbot che dall’autunno del 2022 ha permesso anche agli utenti più lontani dalla tecnologia di capire come funziona davvero l’intelligenza artificiale.

Rispetto a ChatGPT, o almeno alla sua versione gratuita, il Bard di Google doveva avere una nota in più. Per questo era molto attesa nell'Unione Europea, dove inizialmente era stata bloccata. Gli archivi di ChatGPT sono fermi al 2021 e quindi tutte le domande che riguardano eventi accaduti dopo quel periodo semplicemente non hanno molto senso di esistere. Bard no. L’intelligenza artificiale di Google prende i suoi dati direttamente dal web e quindi, esattamente come il motore di ricerca, dovrebbe essere in grado di fornire informazioni dettagliate in ogni momento. Dovrebbe.

La nostra prova con Bard

Specifichiamo un dato. Bard si trova ancora in fase di sperimentazione e la stessa Google specifica nel box dove si comunica con il software che “Bard potrebbe mostrare informazioni offensive o imprecise che non rappresentano le opinioni di Google”. Quindi un certo margine di errore era previsto. Gli abbiamo fatto una serie di domande. Tutte di attualità. Le risposte non sempre sono state azzeccate. Anzi. Da Bard abbiamo appreso le seguenti informazioni:

Silvio Berlusconi è ancora vivo

Il Milan ha vinto lo scudetto nel 2023

Nel 2022 non ci sono state elezioni politiche in Italia

Il presidente del Consiglio attualmente è Mario Draghi

Alla Maturità del 2023 sono uscite due tracce sulla guerra in Ucraina

Qualche problema anche con il sottomarino Titan, confuso con il Titanic. Su altre domande invece Bard ha risposto bene. Ad esempio ha beccato i vincitori del Festival di Sanremo. Ad altre domande ancora ha risposto a metà sulle le date di nascita dei due figli di Fedez e Chiara Ferragni. Giusta quella di Vittoria, sbagliata quella di Leone. Certo, sono i primi giorni. Questi sistemi hanno bisogno di tempo per calibrarsi. In ogni caso Bard come ChatGPT ha sempre un problema: nelle sue risposte non cita mai le fonti.

Le risposte date da Bard

BARD | Le risposte su scudetto ed elezioni politiche

BARD | La risposta di Bard su Silvio Berlusconi