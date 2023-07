Da oggi in Italia è disponibile Bard, come funziona la prima intelligenza artificiale generativa di Google L’intelligenza artificiale di Google è stata presentata il 10 maggio con l’evento Google I/O. In italia e nell’Unione Europea non è stata disponibile da subito: doveva prima sistemare una serie di paramentri per rispettare i regolamenti sulla privacy.

A cura di Valerio Berra

Il 13 luglio Google ha lanciato ufficialmente in Italia Bard, l’intelligenza artificiale generativa che funziona come ChatGPT. Bard è gratuita e se avete un account Google non serve nemmeno accedere con un profilo. La schermata, di partenza nera, è molto simile a quella di ChatGPT. C’è uno spazio per scrivere e fare domande e poi una colonna a destra che serve per registrare lo storico di tutte le conversazioni. Bard era stata presenta all'evento Google I/O ma inizialmente non era disponibile nell'Unione Europea per una serie di vincoli sulla privacy.

Come usare Bard

Le abbiamo fatto qualche domanda. Bard è veloce. Risponde subito e in maniera abbastanza completa. Sulla carta ha un vantaggio in più di ChatGPT: è aggiornata in tempo reale. La versione gratuita dell’intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI aveva un archivio fermo al 2021. Così spiegano da Google:

“Bard attinge a informazioni sul web per fornire risposte aggiornate e di alta qualità ci siamo confrontati con esperti, legislatori ed enti regolatori, inclusi i Garanti per la protezione dei dati, per comprendere il loro punto di vista e le loro indicazioni. Abbiamo adottato misure per aiutare le persone a gestire le informazioni in modo responsabile”.

Teoricamente quindi Bard dovrebbe essere una versione più ottimizzata di Google. Quando cerchiamo un’informazione è pronta a darcela subito, spiegandocela in qualche riga e senza farci aprire altri link. Ma non solo. Per ogni risposta compaiono quattro pulsanti: due servono per dare una prima valutazione della risposta, uno per condividere e l’ultimo per cercare su Google nuovi approfondimenti.

La nostra prima prova di Bard

Un esempio. Abbiamo chiesto a Bard “Come è morta la regina Elisabetta II?”. Ci ha risposto: “La regina Elisabetta II è morta il 8 settembre 2022 all'età di 96 anni. La sua morte è stata annunciata dal suo figlio maggiore, il principe Carlo, che ha assunto il trono come re Carlo III. La regina Elisabetta II era la monarca più longeva della storia britannica e la prima monarca a celebrare il Giubileo di Platino, ovvero i 70 anni di regno”. Mentre nelle ricerche correlate ci ha indirizzato su “Morte della regina Elisabetta II”, “Cosa succede ora con la morte della Regina Elisabetta?” E ancora “Come è stata annunciata la morte della regina?”. Una volta riformulata la domanda, la risposta è stata diversa: "La regina Elisabetta II è morta il 8 settembre 2022 all'età di 96 anni. La causa ufficiale della morte è stata la vecchiaia".

GOOGLE BARD | Le prime risposte in italiano

I problemi dell’intelligenza artificiale di Google

Google ha chiarito che la versione di prova di Bard è sperimentale. E avvisa che la sua intelligenza artificiale potrebbe ancora commettere errori: “Bard potrebbe fornire risposte imprecise o inappropriate. In caso di dubbi, usa il pulsante "Cerca su Google" per controllare le risposte di Bard”.