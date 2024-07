video suggerito

Paga con la carta al negozio ma il Pos nasconde un trucco: come evitare la truffa dello skimming L’avvocato Massimiliano Dona ha pubblicato su Instagram il video di un tentativo di truffa fatto con uno skimmer, un dispositivo che clona le carte di credito e registra il codice Pin collegato. Si tratta di un tipo di truffa che si può trovare facilmente quando capita di pagare con la carta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il video dura pochi secondi. Ci sono due clienti in un negozio. Si avvicinano al Pos per pagare. Appoggiano la carta sul lettore e poi viene chiesto loro di digitare un codice. A questo punto però si rendono conto di un problema. La tastiera su cui stanno digitando è troppo dura. Uno dei due clienti comincia a toccarla e si accorge che su tutto il Pos è stato montato un sistema di scanner: è la truffa dello skimming.

La sequenza è stata pubblicata su Instagram da Massimiliano Dona, avvocato esperto dei diritti dei consumatori e presidente di Consumatori.it. Dona spiega nella didascalia che non sa dove il video sia stato girato, ma avverte: “Si tratta del processo durante il quale un truffatore ruba dati importanti attraverso la banda magnetica, installando un lettore (skimmer) nella parte dove si inseriscono le carte negli sportelli automatici o nei lettori presenti in negozi o ristoranti!”.

Come riconoscere la truffa dello skimming

Questo genere di truffa si basa su una strategia molto chiara. I lettori normali vengono dotati di una serie di apparecchi mimetizzati che hanno due funzioni: clonare la carte e poi salvare il codice Pin associato. Gli apparecchi si chiamano skimmer e sono fatti per essere mimetizzati con il lettore e, come nel caso mostrato dal video, possono essere applicati anche in modo temporaneo. Nelle immagini mostrate da Dona erano installati con un nastro adesivo.

Di solito questi strumenti vengono usati su Pos isolati, dove i truffatori agiscono indisturbati. Ci sono video dove vengono trovati sulle colonnine dei benzinai automatici o nei bancomat all’esterno delle banche. Un buon consiglio quando usate questi apparecchi è quello di provare sempre a smuovere le plastiche che sono applicate. Dedicate qualche istante a ispezionare l’apparecchio se vedete tracce di colla, scotch o pezzi che vi sembrano fuori posto e facilmente staccabili, allora passate oltre e evitate anche solo di avvicinare le vostre carte.