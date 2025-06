video suggerito

Ormai gli italiani sono gli allenatori migliori del mondo, parliamo di Pokémon Federico Camporesi ha battuto Marco Hemantha Kaludura Silva nella finale dei Campionati Internazionali Nordamericani di Pokémon appena conclusi a New Orleans. Altri due italiani sono arrivati agli ottavi. Un successo tutto azzurro. Ora cresce l'attesa per la finalissima in California attesa ad agosto.

A cura di Lorena Rao

Sono appena terminati i Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2025, che si sono tenuti a New Orleans, Louisiana. A trionfare nella categoria Master dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto è stato Federico Camporesi (già tra nella top 4 nel 2023), con una vittoria sul compagno dei NOVO Esports, Marco Hemantha Kaludura Silva. Una finale tutta italiana, che rappresenta un primato nella storia dei Campionati Nordamericani. Ma il trionfo azzurro non termina qui: nella top 8 di Allenatori, figurano altri due italiani, Ruben Gianzini e Francesco Pio Pero, arrivati agli ottavi di finale. In breve, ci sono ben quattro proplayer italiani tra i migliori al mondo. Non è un dato da poco: alla competizione hanno partecipato 6.200 persone, tra cui 50 italiani tra gli iscritti.

Come funzionano Pokémon Scarlatto e Violetto

Tutti loro si sono distinti nelle lotte di Pokémon Scarlatto e Violetto, videogiochi usciti nel 2022 su Nintendo Switch. Ambientati nella regione di Paldea, i titoli di Game Freak permettono, attraverso una struttura open world, non solo di diventare il miglior allenatore di Pokémon tra collezioni e battaglie in palestra, ma di combattere con altri giocatori e sconfiggere le creature più rare. Tra le altre peculiarità di Scarlatto e Violetto, c’è anche la possibilità esplorare l’intera regione di Paldea in compagnia di massimo tre amici, e cavalcare i Pokémon leggendari Koraidon (in Pokémon Scarlatto) e Miraidon (in Pokémon Violetto). Altro aspetto apprezzato dai giocatori, è la possibilità di personalizzare il proprio avatar con accessori e abiti per un'immedesimazione totale. I giochi sono disponibili tramite upgrade anche per la nuova Nintendo Switch 2.

Attesa per la finalissima in California

Per consolidare il sogno azzurro manca un'ultimo step: i Mondiali Pokémon che si terranno dal 15 al 17 agosto ad Anaheim, in California. Durante questi giorni, i migliori giocatori del globo si sfideranno per affrontare lotte memorabili nelle varie forme ludiche del franchise Pokémon: da Scarlatto e Violetto, passando per il Gioco di Carte Collezionabili (GCC), fino ad arrivare a Pokémon GO e a Pokémon Unite.

A prescindere dall'esito in California, continua la scia positiva per l'Italia. Ricordiamo la storica vittoria di Luca Ceribelli, che ha sollevato la coppa dell’edizione 2024 dei Mondiali Pokémon tenutasi a Honolulu, nelle Hawaii. In quell'occasione aveva battuto il campione giapponese Yuta Ishigaki. Una vera e propria impresa, tanto da essere raccontata da tutti i media italiani. Ora, con il recente successo di Camporesi, Silva, Gianzini e Pero in Nord America, l’Italia potrebbe essere pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia dei giochi competitivi Pokémon. Oggi infatti, figura tra i Paesi favoriti nella categoria Master dei videogiochi a tema mostriciattoli tascabili.