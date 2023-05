Ora su Uber puoi prenotare anche gli aerei: “Diventeremo una super app per tutti i viaggi” Il test è iniziato nel Regno Unito e dovrebbe raggiungere poi tutta l’Europa. L’obiettivo dell’app è creare un pacchetto unico che includa ogni spostamento possibile.

A cura di Elisabetta Rosso

Tutto nasce nel 2009 con un taxi in ritardo. Poi Uber cresce, supera i confini di San Francisco, raggiunge 616 città, e ora è pronta a compiere "l'ultimo e più ambizioso passo", come ha dichiarato al Financial Times Andrew Brem, direttore generale di Uber nel Regno Unito. Con l’app ora si potranno prenotare anche i voli aerei. Il test è iniziato nel Regno Unito, l’obiettivo è creare una super app di viaggio che con un solo pacchetto includa ogni spostamento. Un modo per risparmiare soldi e tempo. Uber in poche parole vuole risolvere un intero viaggio con un click. “Negli ultimi 12 mesi con l‘aggiunta di treni, pullman e ora prenotazioni di voli, Uber è davvero una soluzione di viaggio one-stop”, ha detto Brem.

Come si prenoteranno i voli su Uber

Non è diverso dal prenotare un volo con una qualsiasi piattaforma di viaggio, si seleziona la destinazione, le date di partenza, l'arrivo e poi appariranno le soluzioni delle diverse compagnie aeree da selezionare. Uber prenderà poi una commissione da ogni vendita. Andrew Brem ha spiegato: "La nostra nuova funzionalità renderà la prenotazione e la gestione dei viaggi aerei semplice e senza stress, con il processo di prenotazione che richiederà solo un minuto”.

L'esperimento nel Regno Unito

Nel Regno Unito è già iniziato il test, si possono prenotare treni, autobus, barche. Uber ha iniziato a collaborare con diverse realtà come National Express, o Megabus,”le prenotazioni si sono rivelate molto popolari”, ha detto Brem, e sono aumentate del 40% ogni mese dopo il lancio ad agosto 2022. Brem non ha però rivelato il numero esatto di biglietti venduti. Uber non ha scelto a caso, il Regno Unito è il terreno perfetto per sperimentare le ambizioni dell’app. Vanta infatti una vasta rete di trasporti pubblici ed è uno dei mercati più importanti di Uber, Stati Uniti esclusi. Brem ha confermato che Uber spera di "costruire il proprio core business" per espandere il mercato delle prenotazioni verso più Paesi in futuro, ma ha aggiunto che al momento la società non ha "piani precisi". Sembra però che il test inglese sia solo il primo passo per lanciare la super app di viaggi in tutta Europa.

La collaborazione con Hopper per creare una nuova rete di trasporti

La super app funzionerà anche grazie alle collaborazione con l’app per i viaggi Hopper, che permette di tenere d’occhio l’oscillazione dei costi dei voli attraverso notifiche che avvisano l’utente quando le tariffe scendono o, al contrario, quando i prezzi si gonfiano. L’idea è offrire ai clienti pacchetti che includano il viaggio e i transfer per muoversi dall’aeroporto al centro della città, e viceversa, creando una sinergia tra le due app si possono vendere offerte e tagliare i tempi organizzativi per gli spostamenti.

Come spiega Frederic Lalonde, CEO e co-fondatore di Hopper: “L'aggiunta dei voli all'app Uber è una grande vittoria per i consumatori del Regno Unito che cercano un modo più semplice per prenotare i viaggi. Questa nuova partnership offrirà agli utenti Uber scelta, trasparenza e flessibilità al momento della prenotazione dei voli, il tutto nello stesso posto in cui stanno già prenotando gli altri mezzi di trasporto”.