Ora possiamo collegare WhatsApp al nostro indirizzo mail: come attivare la nuova funzione Sarà possibile autenticarsi anche attraverso l'indirizzo mail, e non solo via SMS. La nuova funzionalità è stata scoperta da WABetaInfo che ha annunciato sul suo blog il metodo di accesso aggiuntivo.

A cura di Elisabetta Rosso

WhatsApp ora permetterà di collegare il proprio account a un indirizzo mail. Da tempo l'app di messaggistica sta ampliando i servizi, è infatti possibile utilizzare la versione web senza avere lo smartphone connesso e registrare due account sullo stesso telefono. La nuova funzionalità è stata scoperta da WABetaInfo, il blog dedicato all'app di Meta, che ha associato la nuova funzione alla versione stabile 23.24.70. Gli utenti potranno quindi autenticarsi usando anche la verifica via mail oltre a quella via SMS.

"Abbiamo annunciato una nuova funzionalità che consente agli utenti di associare un indirizzo mail al proprio account", ha segnalato WABetaInfo. "WhatsApp sta ora introducendo un metodo di accesso aggiuntivo sulla propria piattaforma, consentendo agli utenti di entrare sui propri account in situazioni in cui potrebbero incontrare difficoltà temporanee nel ricevere il codice a 6 cifre tramite SMS."

"Se non vedi questa funzionalità, tieni presente che alcuni account potrebbero riceverla nelle prossime settimane, sebbene non sia stato indicato nel changelog ufficiale. Tieni aggiornato regolarmente WhatsApp dall'App Store e dall'app TestFlight per ottenere questa funzionalità", ha spiegato WABetsInfo.

Come collegare l'account all'indirizzo mail

Per aggiungere un indirizzo mail all’account WhatsApp bisogna cliccare su Impostazioni, poi su Account e selezionare la voce Indirizzo e-mail. A quel punto dopo aver inserto l'indirizzo mail è necessario cliccare su "Avanti" e inserire l'OTP a sei cifre (la password usa e getta formata da un codice alfanumerico) ricevuto sulla posta elettronica.

L’indirizzo oltre a essere visibile agli altri utenti servirà per l’autenticazione. Non andrà a sostituire il numero di telefono che rimane necessario per utilizzare Whatsapp. Gli sviluppatori stanno però lavorando per impostare un nome utente da condividere al posto del numero di telefono, come già succede su Telegram.

WhatsApp su più dispositivi

WhatsApp ha reso anche possibile l'accesso allo stesso account su più dispositivi. In realtà già si potevano collegare computer e smartphone inquadrando i QrCode, ma grazie alla compatibilità multiuso sarà più semplice usare l'app di messaggistica.

Ci sono diversi vantaggi, accoppiando su più telefoni gli utenti potranno associare il proprio smartphone personale con quello aziendale, non sarà più necessario avere più numeri di telefono, e potrebbe rivelarsi utile anche in situazioni di emergenza.