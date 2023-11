Ora l’ex miliardario delle cripto contrabbanda filetti di sgombro per sopravvivere in carcere Le scatolette, chiamate anche macks dai detenuti, hanno un valore costante e da tempo vengono utilizzate nelle prigioni come mezzo di scambio per sostituire la valuta.

A cura di Elisabetta Rosso

Per entrare nell'aula del tribunale con quel nuovo taglio di capelli Sam Bankman-Fried ha dovuto pagare una scatoletta di sgombro. Il pesce da tempo è utilizzato dai detenuti come valuta di scambio, e l'ex re delle cripto rimane comunque un uomo d'affari. Nel 2013 durante il suo primo tirocinio a Jane Street Capital scambiava fondi negoziati in borsa, poi ha fondato FTX, il secondo exchange di critpovalute al mondo con un valore stimato attorno ai 32 miliardi di dollari. Tra il 7 e l’8 novembre del 2022 ha visto crollare del 94% il suo patrimonio, e ora rischia di essere condannato a più di 100 anni di carcere.

È bastato qualche mese, poi Sam Bankman-Fried ha cominciato a capire come funziona il sistema economico del Metropolitan Detention Center di New York. Tabacco (prima del divieto di fumare nelle carceri) e pesce in scatola sono da anni la base del mercato interno delle carceri. Secondo il Wall Street Journal, Sam Bankman-Fried avrebbe pagato quattro scatolette di filetti di sgombro per tagliarsi i capelli in prigione.

Un sistema più stabile delle cripto

Bill Baroni, consulente carcerario che ha riportato i dettagli dei negoziati di Sam Bankman-Fried al Wall Street Journal ha spiegato che "il sistema monetario della coda di cavallo è molto più stabile delle criptovalute”, ha poi aggiunto che il fondatore di FTX sarà presto trasferito in una prigione federale e che porterà con sé le sue scatole di filetto di sgombro

Perché proprio lo sgombro

Un elenco di articoli richiesti nelle carceri mostra che il burro di arachidi costa 4,15 dollari, un paio di scarpe da ginnastica 79,95, e un lettore MP3 88,40. Una scatoletta di filetti di sgombro costa invece 1,30, in aumento del 30% rispetto al dollaro che veniva pagato nel 2020. I prodotti che hanno un valore costante sono da sempre utilizzati come mezzo di scambio per sostituire la valuta. Gli alimenti come lo sgombro e il tonno sono materie prime stabili con un valore che può essere ancorato al dollaro.

Nonostante tutto, le scatolette di sgombro, chiamate anche macks dai detenuti, non sono immuni né alle pressioni inflazionistiche del mondo esterno, né alla domanda carceraria.

Il futuro di Bankman-Fried

Bankman-Fried, dovrebbe essere condannato il 28 marzo 2024, e rischia fino a 110 anni di carcere. I giurati hanno dichiarato l'ex re delle cripto colpevole di sette capi d’imputazione, tra questi frode telematica, frode su titoli e riciclaggio di denaro. L'accusa principale è quella di aver preso i fondi investiti dai clienti su FTX per finanziare operazioni rischiose con il fondo di investimenti Alameda Research.

Il rapporto tra Alameda e Ftx è stato il peccato originale. Bankman-Fried ha ammesso di aver utilizzato miliardi di dollari dei clienti di Ftx per finanziare gli investimenti ultra-rischiosi della società di trading capitanata da Caroline Ellison, collega ed ex fidanzata. A gennaio Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole, e ha trascorso la maggior parte del suo tempo agli arresti domiciliari, è stato incarcerato ad agosto dopo essere stato accusato di aver manipolando i testimoni.