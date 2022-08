Non ti piace il nuovo design di Gmail? Ecco come tornare all’originale Tanti piccoli mutamenti che però non hanno convinto gran parte degli utenti, trovatosi destabilizzati dall’improvviso cambiamento. Niente paura però: esiste un modo semplice per riportare Gmail al suo design precedente.

A cura di Lorena Rao

Senza dire niente a nessuno, nei giorni scorsi Google ha cambiato il design di Gmail, il suo servizio dedicato alle email. A risaltare all'occhio sono le forme più morbide di caratteri e opzioni selezionabili. Le sezioni di Chat, Meet e Space si trovano adesso a sinistra, messe in rilievo tramite icone. Tanti piccoli mutamenti che però non hanno convinto gran parte degli utenti, trovatosi destabilizzati dall'improvviso cambiamento. Il portale Mashable ha raccolto alcuni pareri pubblicati in rete.

La principale critica che viene mossa a Google è aver apportato un cambiamento del genere senza una reale necessità e senza avvertire la sua utenza. "Immediatamente, ho rabbrividito, perché questo sembra un cambiamento senza motivo o preavviso. È più difficile da leggere e mi ha fatto sentire subito vecchia" ha scritto Kristy Puchko su un canale di Slack. Ma commenti simili non poco. “Il nuovo Gmail sembra la bacheca Pinterest di qualcuno che possiede un divano bianco e un tavolino rotondo in lucite. È il mio stile? No, ma come tutte le modifiche al design, rabbrividisco immediatamente (perché è così difficile scansionare?!) e mi darò una settimana per abituarmi. Annie Colbert ci va ancora più pesante, scrivendo: "Il nuovo Gmail sembra la bacheca Pinterest di qualcuno che possiede un divano bianco e un tavolino rotondo in lucite. È il mio stile? No, ma come tutte le modifiche al design, rabbrividisco immediatamente (perché è così difficile scansionare?!) e mi darò una settimana per abituarmi".

Niente paura però: esiste un modo semplice per riportare Gmail al suo design precedente e riavere così un senso di familiarità. È molto semplice, perché basta cliccare sull'icona dell'ingranaggio sita in altro a destra della schermata per poter selezionare "Torna alla visualizzazione originale". Si tratta della prima opzione presente sul menù delle impostazioni rapide. Una volta mandata la richiesta, Google vorrà sapere le motivazioni dietro questa scelta, così da capire le tendenze più diffuse tra la sua utenza. Tuttavia non è obbligatorio: si può ripristinare il design di Gmail anche senza mandare un messaggio di testo che contiene il proprio parere. È però con il silenzio degli utenti che le aziende portano avanti iniziative simili, rischiando poi di ottenere un effetto contrario rispetto a quello preventivato.