No, non vi siete sbagliati: il logo di Facebook è diventato un po’ più blu Con un post ufficiale sul suo blog Meta ha annunciato il nuovo logo di Facebook. Cambiano leggermente le forme della F al centro del logo ma il particolare che si nota di più è la nuova tonalità di colore.

A cura di Valerio Berra

“La faresti un po’ più blu?”. Ai tempi d’oro dei corti di Maccio Capatonda pubblicati su Mai Dire Gol questa è stata una delle battute migliori di Per un Pelo, pellicola mai edita di Pelo Ponneso. Il dialogo tra i designer di Meta che hanno deciso di creare una nuova versione del logo di Facebook potrebbe essere andato esattamente nello stesso modo. Se questa mattina siete uno dei circa due miliardi di utenti che ogni giorno passano da Facebook avrete notato qualche variazione nel logo. Sul social network il blu ha cambiato tonalità.

Niente di rivoluzionario, certo. Anche se dal post pubblicato sul suo blog ci si poteva aspettare un cambio netto di direzione. Il nuovo logo nell’ordine dovrebbe:

Elevare gli elementi più iconici del brand

Unificare il modo in cui il marchio Facebook prende vita

Creare un ampio set di colori “completo e vibrante”

Scrive Dave Nguyen, direttore del design di Facebook: “Volevamo assicurarci che il logo rinnovato risultasse familiare, ma allo stesso tempo dinamico, raffinato ed elegante nella sua esecuzione. Questi cambiamenti sottili ma significativi ci hanno permesso di raggiungere l’equilibrio ottico con un senso di movimento in avanti”.

Leggi anche Facebook e Instagram a pagamento in Italia: quanto costano le spunte blu e come comprarle

Come è cambiato il font di Facebook

Oltre alla tonalità del blu, cambia anche il carattere usato per il nome di Facebook e per la lettera F protagonista del suo logo. Meta spiega che adesso è stato aggiustato tutto per armonizzarlo con il carattere tipografico Facebook Sans, creato proprio per Facebook. Una Gif pubblicata sul blog di Meta vengono evidenziati tutti i dettagli che hanno affrontato un processo di modifica.

META | Il nuovo font di Facebook

In questa operazione di rinnovamento Facebook ha anche dato una spolverata al design delle reaction. Tra i materiali pubblicati da Meta è molto godibile una Gif che mostra tutti i loghi di Facebook. A differenza di quello di altri social come Instagram non c’è un cambiamento drastico. All’inizio la F era incasellata in un quadrato mentre nelle ultime versioni si è trovata in mezzo a un cerchio. Anche il nome è cambiato poco. Nel 2004, quando era appena nato, si chiamava thefacebook. Senza spazi o maiuscole.