Netflix ha un nuovo rivale: cos’è Max, la piattaforma pronta a lanciare la serie di Harry Potter La piattaforma streaming di Warner Bos. Discovery si trasforma in Max, con questa mossa punta a conquistare 130 milioni di abbonati entri il 2025.

A cura di Elisabetta Rosso

David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discover, nel 2021 ha detto “ho un piano forte”. Due anni dopo presenta il rebranding ufficiale di HBO Max. La piattaforma streaming di Warner Bos. Discovery cambia nome, diventa MAX e sarà disponibile il 23 maggio. Il concetto base è semplice: l’unione fa la forza. Soprattutto in un periodo dove la guerra selvaggia dello streaming mette al ginocchio anche i giganti del settore. Basta pensare a Netflix. E così la libreria di HBO e i reality di Discovery diventano una cosa sola.

Certo può fare strano trovare serie come i “Soprano” e subito sotto “La dottressa schiaccia Brufoli”, il problema principale per la neonata Max sarà proprio la credibilità. D’altro canto però ha i suoi assi nella manica, e infatti per partire in rincorsa ha già presentato le prossime uscite: la nuova serie tv di Harry Potter, il prequel di Game of Thrones sul Cavaliere dei Sette regni, e anche lo spin-off di The Big Bang Theory.

I progetti futuri di Warner Bros.

Warner Bros. Discovery con questa mossa punta a conquistare 130 milioni di abbonati entri il 2025. Non sono solo dati ma una dichiarazione di guerra a Netflix, che ora cone 231 milioni di abbonati e a Disney+, con 235. La società prevede di pareggiare entro il prossimo anno e essere redditizia nei due successivi.

Negli Stati Uniti, MAX avrà tre fasce di prezzo: 9.99 dollari al mese, con due stream in HD e la pubblicità, 15.99 dollari per il servizio senza interruzioni, 19.99 dollari al mese, sempre senza pubblicità, ma in aggiunta ha anche la possibilità di scaricare 100 contenuti per volta, e usare quattro stream in 4K. Zaslav ha promesso che l’app sarà più veloce e avrà una qualità maggiore. Durante un evento stampa online, il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha annunciato ufficialmente la fusione che è costata 43 miliardi di dollari . Ha detto che l'anno scorso è stato un periodo di "ristrutturazione", e che ora stanno cercando di vedere "quali storie racconteremo che definiranno la nostra eredità".

Cosa c'è dietro la fusione

In realtà sembrava che andasse tutto bene, HBO ha sfornato un successo dopo l'altro, si pensi a "The House of the Dragon", "The White Lotus", "The Last of Us" e anche "Succession". Eppure la quantità di tempo trascorso sull'app negli Stati Uniti non ha raggiunto i risultati sperati, anzi, si è registrata nella fascia medio bassa.

Warner Bros. ha ammesso che gli utenti in questa "era di massima confusione" sono stanchi, perché devono scegliere tra una moltitudine di servizi, abbonamenti, e piattaforme. "L'eliminazione di HBO dal nome sta confermando che ‘non siamo solo una casa per la programmazione premium'", ha detto al New York Times Julia Alexander, direttrice della strategia presso la società di ricerca Parrot Analytics. "Siamo la casa per tutto ciò che vuoi guardare", ha aggiunto. Saranno anche disponibili i consigli algoritmici sull’home page. Nonostante il cambio di nome dell'app, Warner Bros. ha sottolineato come il marchio HBO non sia in crisi. E infatti all’interno di Max sarà inclusa una scheda specifica per i contenuti HBO.