Finalmente possiamo giocare a Quidditch: arriva il videogame sullo sport di Harry Potter Harry Potter. Quidditch Champions sarà disponibile a partire dal 3 settembre in versione digitale, sia Standard che Deluxe, su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC. L'edizione fisica Deluxe sarà invece disponibile dall'8 novembre 2024. Per la versione di Nintendo Switch bisogna attendere il periodo natalizio.

A cura di Lorena Rao

Dopo la scuola di magia di Hogwarts, è la volta del campo di Quidditch: Warner Bros Games è pronta a titillare ancora una volta i fan e le fan del mago più famoso al mondo, questa volta con un gioco totalmente dedicato allo sport fatto di sfere magiche e scope volanti. Stiamo parlando di Harry Potter: Campione di Quidditch, in arrivo il 3 settembre. La realizzazione di un gioco apposito spiega la mancanza di una feature come il Quidditch all’interno del mondo aperto di Hogwarts Legacy. Un progetto già pensato a monte da Warner Bros., inconciliabile con l’open world campione di incassi, dato che questo è ambientato nel XIX secolo, mentre Campioni di Quidditch, com’è intuibile dal nome, è vicino a Harry Potter.

Non a caso, durante le partite si potranno incontrare volti noti come Cedric Diggory, Cho Chang e Draco Malfoy. La differenza tra i due titoli è anche estetica, dato che Campioni di Quidditch opta per uno stile più cartoonesco e colorato, a differenza di quello più realistico e dettagliato di Hogwarts Legacy. In breve, un gioco a sé stante in tutto e per tutto. Vediamo nel dettaglio che tipo di esperienza intende offrire il nuovo titolo dell’universo Portkey Games sviluppato da Unbroken Studios, studio che ha già lavorato su altre proprietà intellettuali popolari, come Suicide Squad.

Come funziona Harry Potter: Campioni di Quidditch

Cacciatore, Portiere, Battitore, Cercatore: in Harry Potter: Campione di Quidditch è possibile scegliere il ruolo, ciascuno caratterizzato da uno stile di gioco, e affrontare le tante modalità che caratterizzano il titolo, sia in single-player che in multiplayer online. In quest’ultimo caso si può giocare in co-op con gli altri giocatori o contro. Una squadra vince quando raggiunge per prima i 100 punti oppure quando ha il punteggio maggiore allo scadere del tempo. Interessante la struttura consequenziale dei tornei: si parte nella campo della Tana nella casa dei Weasly, per poi proseguire con il torneo annuale di Hogwarts, il Torneo Tremaghi (con le scuole Beauxbâtons e Durmstrang incluse) e infine i Campionati mondiali con sedici nazionali. Non solo le quattro casate di Hogwarts: si potrà scegliere di gareggiare con le scuole provenienti dal mondo. Insomma, il grado di scelta è ampio, a cui si aggiungono numerose possibilità di personalizzazione e potenziamento di scope, stili e abilità dell’atleta di Quidditch.

Il gioco è caratterizzato infatti da un sistema di abilità che permette gradualmente di apportare migliorie al proprio gioco e affrontare i diversi tornei e sfide con maggiore agonismo. Dipende tutto da quanto si è disposti a impegnarsi, dato che in Harry Potter: Campioni di Quidditch i contenuti sono sbloccabili solo attraverso la progressione del gioco, senza la possibilità di microtransazioni, ossia acquisti in-game con valuta reale. Si tratta di una meccanica spesso utilizzata dai videogiochi competitivi online, perché permette entrate costanti all’azienda mentre il giocatore può comprare, letteralmente, i vari potenziamenti. Non a caso questo tipo di giochi viene chiamato pay-to-win, pagare per vincere.

Una scelta davvero apprezzabile quella di Campioni di Quidditch, soprattutto tenendo conto del fatto che il gioco è rivolto a un pubblico giovane, a partire dai 12 anni in su. Non mancano poi numerosi riferimenti, omaggi e citazioni all’ecosistema di Harry Potter che ha cresciuto intere generazioni. In altre parole, appare chiara la volontà da parte di Unbroken Games e Warners Bros. Games di offrire un nuovo videogioco fedele alla proprietà intellettuale da cui è tratto, in modo da accontentare la gigantesca pletora di appassionati di Harry Potter e solleticare la nostalgia, una delle emozioni più potenti anche in ottica marketing.

