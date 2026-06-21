Tecnologia
video suggerito
video suggerito
Intelligenza artificiale (IA)

Nasce in Italia uno Stormo dell’Aeronautica dedicato ai droni: i dubbi sullo stemma fatto con l’IA

L’Aeronautica Militare ha aperto una nuova unità. È il 66° Stormo e si occuperà della formazione di piloti che dovranno guidare i droni. Sui social qualcuno ha sollevato dubbi sul logo: sembra fatto con un’intelligenza artificiale generativa.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Valerio Berra
FANPAGE.IT | Immagine rielaborata con intelligenza artificiale, più sotto nell’articolo trovi il logo per come è stato presentato
FANPAGE.IT | Immagine rielaborata con intelligenza artificiale, più sotto nell’articolo trovi il logo per come è stato presentato
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Intelligenza artificiale (IA)

Secondo la descrizione, lo stemma ufficiale del 66° Stormo dell’Aeronautica Militare dovrebbe essere una “gazza tecnologica”, un uccello robotico che rappresenta “osservazione, intelligenza e capacità di analisi”. Il risultato è un po’ straniante. I colori, le sfumature e i contrasti rendono tutto scuro e confuso. E soprattutto c’è quella latente sensazione di trovarsi davanti a qualcosa creato da un’intelligenza artificiale generativa. Forse una scelta fatta apposta. Il 18 giugno è nato a Frosinone il 66° Stormo dell’Aeronautica Militare, il nuovo polo formativo interforze nel settore degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto. È un passo strategico nel futuro delle forze italiane, visto che il nuovo reparto si dovrà concentrare sui droni, ormai protagonisti dei conflitti come stiamo vedendo nello scenario ucraino e in quello iraniano.

Nel gergo militare, uno Stormo è un’unità aerea che ha come base un aeroporto. La presentazione è stata organizzata a Frosinone, nel Lazio, nello specifico nell’aeroporto militare Girolamo Moscardini. Qui c’era la sede dello storico 72° Stormo, scuola di volo per piloti di elicotteri. Il nuovo reparto sarà gestito dal colonnello Marco Santeramo: “Siamo chiamati a porre le fondamenta di un Reparto che nasce con una forte vocazione all’innovazione, ma che trova la propria forza nelle competenze, nella passione e nei valori del personale che ne accompagnerà la crescita”.

Il futuro della guerra e il progetto Eurodrone

L’importanza strategica di una sezione dedicata ai droni è chiara. Anche per il futuro. L’Italia è coinvolta tramite Leonardo nel programma Eurodrone, un programma in cui collaborano Italia, Francia, Germania e Spagna. Il nome esatto di questo progetto è European Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System, l’obiettivo è quello di creare un drone con tecnologie sviluppate in Europa che sia in grado di muoversi anche in spazi aerei con traffico denso. Certo, il progetto è nato nel 2015 ma negli ultimi ha subito diversi ritardi, senza contare i problemi di budget. Un decorso che ha fatto mettere in dubbio alla Francia l’opportunità di continuare a restare a bordo.

Leggi anche
Più data center che campanili, in Italia esplodono le richieste per costruire i centri IA: analisi dell'impatto

Lo stemma: la gazza elettronica e la filigrana dell’intelligenza artificiale

Al netto dello Stormo dedicato ai droni, sui social è stato fatto qualche commento proprio sullo stemma. Ora, l’araldica delle unità dell’esercito è materia complessa. Se volete dare un occhio a tutti gli stemmi usati negli Stormi potete controllare la pagina Wikipedia dedicata all’Armoriale dell'Aeronautica Militare Italiana. L’armoriale in araldica è appunto la raccolta degli stemmi. I simboli dei reparti cambiano parecchio nel corso degli anni, come potete immaginare molti sono stati aperti e chiusi con la Seconda Guerra Mondiale per poi stabilizzarsi negli ultimi anni.

I soggetti cambiano parecchio. Il 51° Stormo ha sede nell’aeroporto di Istrana, vicino a Treviso. È un reparto da caccia e ricognizione, attivo con velivoli Eurofighter Typhoon. Ha come simbolo un gatto nero che acchiappa dei piccoli topi verdi. Il 46° Stormo ha sede all’aeroporto di Pisa-San Giusto, si dedica soprattutto al trasporto di materiali o  al trasporto sanitario d’urgenza e ha come stemma un lupo e la costellazione della Lyra. Anche gli stili sono vari, nessuno è simile però come dettaglio, colori e composizione a quello del 66° Stormo.

Abbiamo fatto qualche verifica. Piattaforme che si occupano di individuare la presenza di intelligenza artificiale hanno pochi dubbi: lo stemma in effetti è realizzato da qualche algoritmo. A questo punto abbiamo chiesto direttamente a Gemini, l’intelligenza artificiale di Google. Dal 2023 il chatbot ha la possibilità di riconoscere se un’immagine è stata fatta con i suoi strumenti di intelligenza artificiale grazie a SynthID, una specie di filigrana che viene inserita nelle immagini create a partire da un prompt.

Questa la risposta: “Sì, ho verificato l'immagine e posso confermarti che una parte di essa è stata modificata o generata utilizzando l'intelligenza artificiale di Google. Al suo interno è presente una filigrana digitale (watermark) invisibile che indica l'utilizzo di strumenti basati sull'IA per la creazione o l'alterazione dei suoi contenuti”.

Immagine
SHARENTING
Trasformano i figli in un format, poi si lasciano e li tolgono dai social: il caso Space Family
La storia di Valentino Bisegna e Sara Di Sturco
Lucilla e Carolina, l'effetto dopamina dei video per bambini su YouTube
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tecnologia
api url views