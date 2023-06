Minacce di morte ai The Borderline dopo l’incidente di Casal Palocco: ma intanto i follower aumentano Dopo l’incidente, dove ha perso la vita un bambino di 5 anni, sui social è iniziata una guerra. Gli utenti hanno cominciato a insultare il gruppo di youtuber, eppure sui loro account continuano a crescere i mi piace.

A cura di Elisabetta Rosso

I The Borderline incarnavano il sogno del self made man dell'era delle piattaforme: lo youtuber. Giravano video con titoli assurdi per far divertire i loro follower, e accumulare sempre più seguaci, visualizzazioni, sponsor, e guadagni. Nel pomeriggio del 14 giugno verso le 15.45 erano a bordo di una Lamborghini Urus, probabilmente per registrare un contenuto dal titolo "50 ore su una Lamborghini". A Roma, nella zona di Casal Palocco, si sono scontrati con una SmartForFour. Nell'impatto è morto un bambino di 5 anni.

La dinamica dell’incidente, così come le responsabilità delle persone coinvolte, sono ancora da chiarire, ma intanto sui social si è scatenata una guerra. Scorrendo i commenti sul loro canale YouTube si leggono insulti e minacce di morte. C’è chi ironizza sulla “prossima sfida: 50 anni in galera”, e chi si chiede come mai il canale rimanga ancora aperto nonostante l’incidente. Eppure mentre si accumulano le critiche e le offese salgono anche altri numeri: quelli dei follower.

Aumentano i follower su Instagram

Molti si lamentano che i canali siano ancora aperti. “Al posto vostro toglierei ogni account, avete tolto una vita a un bambino, col sorrisetto in faccia, per le vostre challenge, per i vostri 4 soldini dati dalle vostre famiglie invece di insegnarvi i valori: nessuno dovrà seguirvi dopo oggi”. C’è chi invitava a togliere il follow: “Chi li segue è complice”, scrivono. Ma alcuni utenti hanno cominciato a segnalare un fenomeno strano. “Ed in tutto ciò gli sono aumentati pure i followers, che schifezza di società” aggiunge una ragazza. E ancora: “Prima dell'incidente c’erano 19 mila follower ora 35 mila ma come cazzo state a seguirlo? Abbiamo fallito.. e facciamo schifo”, commenta un’altra riferendosi al profilo Instagram di Vito Loiacono, uno dei The Borderline. Abbiamo controllato, e dopo il commento i follower erano 40.000, dodici ore dopo 53.700.

Il post di Vito Loiacono

Lo youtuber Vito Loiacono sul suo profilo Instagram ha scritto: “Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima”. Sotto tra i commenti c’è chi scrive: “Pure oggi hai il coraggio di postare? Ma non vi ferma niente? State zitti! State muti!” altri “31,6 mila di altri coglioni come voi dovete sparire dalla faccia della terra”. “Vergognati, sei una disgrazia. Meriti di marcire in carcere. Ora piangi e dici tu non guidavi, e sei traumatizzato. Dovevi pensarci prima, dovevi fermare il tuo amico ma hai preferito fare il coglione per YouTube e ora raccogli ciò che hai seminato”. E ancora: "Un giorno spero di mandarti al creatore".