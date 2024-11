video suggerito

Mike Tyson chiude il match con la bandiera della Palestina? La storia della foto apparsa sui social Dopo l'incontro di boxe fra Mike Tyson e Jake Paul c'è stata una foto che ha iniziato a girare sui social. Nell'immagine si vede Mike Tyson in posa davanti al ring con la bandiera della Palestina: il fotomontaggio sembra quasi credibile ma basta un software per capire di cosa si tratta.

A cura di Valerio Berra

La foto funziona. La posa di Mike Tyson è semplice ma possente, immobile davanti all’obiettivo. Il pizzetto grigio, lo sfondo e i colori dei pantaloncini lasciano intuire il contesto. La foto sembra scattata al AT&T Stadium di Arlington, in Texas. È qui che il 15 novembre Mike Tyson e Jake Paul hanno combattuto uno dei match più attesi e insieme più strambi nella storia recente della boxe. Un ex youtuber contro un ex campione, un ragazzo di 27 anni contro un veterano di 58 anni.

Il match è stato vinto da Jake Paul. Anche se agli spettatori è rimasto qualche sospetto sugli accordi presi tra i due. Nelle ore dopo il match su X (fu Twitter) e Reddit ha cominciato a circolare una fotografia che ritraeva Tyson con addosso la bandiera della Palestina. Il fotomontaggio è fatto abbastanza bene, almeno a un primo sguardo. Oltre ai riflessi della bandiera si vedono anche le pieghe che la attraversano.

Come è stata creata la foto di Tyson con la bandiera della Palestina

Una presa di posizione? No. L’immagine originale è stata semplicemente alterata con una buona intelligenza artificiale che ha permesso di costruire un effetto abbastanza realistico. Le verifiche arrivano da più fonti. L’account X @dintentdata ha analizzato l’immagine con la piattaforma Trusted AI Generated Image Detector. Il responso è chiaro. Mike Tyson sul palco dell’evento non ha indossato nessuna bandiera della Palestina e la foto è stata modificata con l’intelligenza artificiale.

Lo stesso risultato è arrivato dalle analisi dei giornalisti di NewsChecker, piattaforma specializzata in fact-checking. Anche loro hanno fatto passare l’immagine attraverso i filtri di una piattaforma. In questo caso il software si chiama TrueMedia. Il risultato è lo stesso l’immagine è modificata. Scrivono i redattori di NewsChecker:

“La bandiera sembra essere stata modificata digitalmente o aggiunta all’immagine. Mike Tyson di solito non è associato a questa bandiera. L'illuminazione, i bordi e il drappeggio della bandiera suggeriscono che potrebbe trattarsi di un editing”.