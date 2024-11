video suggerito

Migliaia di persone stanno clonando gli animali domestici dopo la loro morte La clonazione è vietata in diversi Paesi eppure è un'industria in crescita. In Europa un nuovo laboratorio sta spedendo oltreoceano campioni criogenizzati per creare cloni di cani e gatti defunti: quanto costa il processo e perché non dovremmo creare la copie dei nostri animali.

A cura di Elisabetta Rosso

“La prima cosa a cui le persone tendono a pensare quando sentono la parola ‘clonare’ è Dolly la pecora”, ha spiegato la direttrice del laboratorio Gemini Genetics, Lucy Morgan, al Mirror. "Ma la tecnologia è ora è molto più avanti rispetto agli esperimenti di Dolly. Abbiamo fatto passi da gigante”.

È infatti possibile clonare animali domestici. Gem, il cocker spaniel dell'azienda, per esempio, è nato da un pezzo di tessuto dell'orecchio di un altro cane. Basta prelevare campioni entro cinque giorni dalla morte per creare il clone perfetto.

La clonazione è vietata in diversi Paesi, tra questi l'Unione europea, eppure è un'industria in crescita, anche se rivolta a un mercato di fascia alta. Il processo costa infatti tra i 50.000 e gli 80.000 dollari. “C’è un tabù intorno alla clonazione in quanto è ancora una scienza relativamente nuova", ha spiegato Morgan. “Perdere un animale domestico è un vero dolore. Molti potrebbero non capire perché le persone vogliono clonarli dopo la loro morte.”

Il mercato della clonazione

Il primo animale domestico clonato è stato un gatto della Texas A&M University nel 2001, il primo cane invece è stato creato nei laboratori dell'Università Nazionale di Seoul nel 2005. È un processo costoso rivolto al momento solo a un mercato di fascia alta. Alcune celebrità si sono rivolte a cliniche specializzate per creare le copie dei loro animali domenstici defunti, per esempio Barbara Streisand ha clonato due volte il suo cane Smantha dopo la sua morte.

"I cani sono molto difficili da clonare. Ovulano solo una o due volte l'anno, e a differenza dei gatti, non possiamo indurre i cani a ovulare", ha spiegato l'azienda a Wired Usa. "Una delle domande più frequenti che ricevo è: "La personalità sarà la stessa?"

"Alcune persone sentono la mancanza del loro cane e lo rivogliono indietro. Cerco di prepararli, in modo che non si aspettino che il cane sia lo stesso. Sono geneticamente legati, anche dal punto di vista del temperamento, dell'intelligenza e di parti della personalità, ma il nuovo animale avrà esperienze diverse. Il cane non saprà subito chi siete. Alcuni proprietari dicono che è come se il loro vecchio animale avesse avuto un figlio."

Come viene clonato un animale

Per clonare gli animali domestici vengono utilizzati campioni di tessuto prelevati in laboratorio. Devono essere raccolti entro cinque giorni dalla morte, questo processo costa circa 700 euro. Il campione viene conservato criogenicamente in serbatoio con azoto liquido a -196C.

Dopo la prima fase i campioni vengono inviati in un laboratorio in Texas, in totale il processo costa 50-80.000 dollari. "Il laboratorio creerà diversi embrioni, quindi trasferiranno quegli embrioni in uno dei nostri cani o gatti surrogati, che sono specificatamente allevati per essere grandi madri. Nel giro di qualche tentativo, avremo un cucciolo o un gattino", ha spiegato l'azienda a Wired Usa. Gli animali nascono e vengono svezzati negli Stati Uniti prima di essere trasferiti nel Regno Unito.

Perché non dovresti clonare il tuo animale domestico

La nuova industria della clonazione ha sollevato anche problemi etici. La Humane Society, organizzazione per la difesa degli animali è preoccupata il benessere degli animali coinvolti nella ricerca sulla clonazione. Non solo, ha spiegato che milioni di cani rimangono nei rifugi in attesa di una casa e spesso affrontano la morte precoce per eutanasia perché non vengono adotatti.

Infine il mercato costosissimo della clonazione fa leva sul desiderio (scientificamente non fondato) di far tornare in vita l'animale deceduto. Un clone può replicare perfettamente il genoma di un animale, ma non sarà lo stesso cane o gatto, e potrebbe sviluppare una personalità diversa.