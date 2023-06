Mercedes ora vende un’auto che si guida “senza mani e senza occhi” in California, superata Tesla La casa automobilstica potrà vendere e nolleggiare veicoli che montano sistemi di guida autonoma di Livello 3. Al momento Tesla si è fermata nei modelli distribuiti al pubblico ai veicoli di Livello 2. Con il Livello 3 è possibile percorrere alcuni tratti senza tenere le mani sul volante e senza guardare la strada.

A cura di Valerio Berra

I sistemi di guida autonoma si dividono in sei livelli definiti dalla Society of Automotive Engineers (SAE). Si parte dal Livello 0 e si sale fino al Livello 5. Al Livello 0 ci sono le auto senza nessuna automazione, senza sensori, senza un software in grado si svolgere semplici operazioni di assistenza. Al Livello 1 troviamo le vetture che hanno introdotto i primi sistemi di assistenza automatizza, dal Cruise Control al Park Assist. E poi si sale, fino ad arrivare al Livello 5 in cui le auto sono completamente autonome: in grado di arrivare da un punto di partenza a uno di arrivo senza nessuna interferenza. Mercedes ora sarà la prima azienda a vendere auto a guida autonoma di Livello 3.

La casa automobilistica ha ricevuto i permessi dalle autorità di regolamentazione della California per vendere o noleggiare auto a guida autonoma di Livello 3. Anche se questi sistemi di potranno essere usati solo su alcuni tipi di percorsi. Come spiega la rivista Engadget, queste auto si potranno guidare anche svolgendo altri compiti mentre si è al volante, come guardare un video o leggere un messaggio. Il sistema si chiama Drive Pilot: in caso di incidente sarà responsabile la stessa Mercedes. Tutto si basa sui sensori: un sistema che mette insieme telecamere, Lidar e GPS per stabilire la posizione del veicolo. Non è più solo un test: le auto che montano questi sistemi potranno essere vendute e noleggiate.

I limiti del nuovo sistema di Mercedes

In tutto questo però ci sono almeno quattro limiti. Il primo è che il conducente dovrà essere sempre pronto a riprendere il volante. Può svolgere altre attività ma non può andare sui sedili posteriori o in quello del passeggero. Il secondo è che l’auto deve essere su strade stabilite dalle autorità di regolamentazione della California. Il terzo è che il sistema è limitato alle situazioni di traffico intenso e il quarto è che la velocità deve essere inferiore alle 40 miglia all’ora che corrispondono circa a 64 km/h.

Il sorpasso di Tesla

La California è uno degli Stati degli Stati Uniti che stanno investendo di più sulle auto a guida autonoma, consentendo alle aziende di testare i veicoli più avanzati. Interessante notare come nel campo delle a guida autonoma Mercedes sia riuscita ad arrivare a vendere sistemi di Livello 3 prima di Tesla. L’azienda di Elon Musk per adesso è ferma a modelli che montano un sistema di Livello 2 molto potenziato.