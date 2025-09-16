Martina Strazzer torna sui social: il nuovo capitolo dopo la strategia del silenzio

Martina Strazzer torna al marketing. Dopo il caso che ha portato lei e la sua azienda a interrompere la comunicazione sui social è tornata a pubblicare nuovi video. Al netto del gossip, il suo è uno dei casi più interessanti di social media marketing registrato negli ultimi anni in Italia.

Prima qualche story. Ora i nuovi video. Martina Strazzer è tornata sui social. Non è solo una nota di gossip: Strazzer è forse il caso più grande in Italia di social marketing degli ultimi anni. L’azienda che ha lanciato, Amabile Jewels, basa buona parte della sua strategia di comunicazione sulle piattaforme. Per quasi un mese ha smesso di pubblicare contenuti dopo un caso su una ex dipendente sollevato dalla giornalista Charlotte Matteini.

Ora Strazzer è tornata. Ha pubblicato tre storie sulla questione in cui risponde nel merito ad alcuni punti della vicenda. Se vi siete persi i capitoli precedenti, ve li scriviamo qui sotto. Poi però riparte subito con il marketing. L’ultimo video riguarda il concorso per i Golden Ticket di Amabile. È un concorso che parte dalla Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka. Cinque clienti che hanno fatto un ordine in un momento specifico dell’anno possono vincere un viaggio alle Maldive con Strazzer.

Tutto come prima? Quasi. Certo, la strategia di risposta alla crisi di Martina Strazzer si è rivelata più efficace di quella di Chiara Ferragni dopo il Caso Pandoro. Sono casi diversi, anche come portata, ma vi lasciamo qui la nostra analisi. Dai commenti di Strazzer però sembra che dalle prossime settimane vedremo una comunicazione più distaccata della sua azienda.

Il caso di Amabile e lo stop ai contenuti: cosa è successo in estate

Classe 2000, Martina Strazzer nel 2019 apre un brand di gioielli. Comincia come uno small business, un'idea imprenditoriale abbastanza diffusa nei primi anni di TikTok. Profili usati per vendere piccoli prodotti, spesso fatti in casa. Niente sovrastrutture: il creator mostra i prodotti, racconta come nascono, fa i pacchetti e spedisce tutto ai clienti. In questo caso il passaggio è ancora diverso: Strazzer non è un’orafa. Non lavora in una gioielleria. Commissionava i gioielli a degli artigiani e poi li vendeva dal suo profilo

Con Strazzer però qualcosa scatta. Il suo brand, Amabile Jewels, esplode. Con una strategia social che mischia racconti personali e presentazione dei prodotti Amabile arriva a un fatturato che supera i 7,6 milioni di euro. Ora i dipendenti secondo i dati di Ufficio Camerale sono 35. A inizio agosto però tutti i social si bloccano. Strazzer e Amabile vengono travolti da un caso di una ex dipendete.

Una donna assunta con il ruolo di contabile nel 2024 racconta di essere entrata in azienda in gravidanza, rilanciata sui social come esempio di best practice e poi scaricata alla fine del contratto. Strazzer non pubblica più nulla per settimane. Non replica, non commenta. La risposta viene affidata solo a un comunicato pubblicato sul profilo Instagram di Amabile. Dopo settimane le risposte, più puntuali, vengono affidata a un’intervista con Selvaggia Lucarelli.