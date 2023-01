L’ultimo video di Atlas è impressionante: il robot bipede salta, sposta gli oggetti e si muove come un umano Atlas sa saltare, correre e prendere gli oggetti con le “mani”. Il robot non è ancora sul mercato, ma l’obiettivo dell’azienda è integrarlo dentro fabbriche e cantieri.

A cura di Elisabetta Rosso

Era solo questione di tempo, ora la Boston Dynamics ha presentato Atlas, il suo robot umanoide capace di fare salti carpiati e prende oggetti con le sue mani a forma di pinze.

Fino ad ora i robot sono stati agili muli da soma per i lavori più pesanti, l’ultimo prototipo dell’azienda è invece qualcosa di molto più simile a un essere umano piuttosto indipendente, e così un mondo dove macchine e persone lavorano fianco a fianco sembra diventare sempre più concreto.

Le pinze di Atlas

A rendere diverso l’umanoide da tutte le versioni già rilasciate dall’azienda è la pinza ad artiglio composta da un dito fisso e uno mobile. Come spiega Boston Dynamics le pinze sono state progettate per attività di sollevamento pesante.

Nel video pubblicato dall'azienda il 18 gennaio, Atlas corre, salta, prende un borsone, si arrampica su un’impalcatura e lo passa al muratore. Al momento solo Robonaut della NASA potrebbe competere con l’androide di Boston Dynamics.

Gli umanoidi saranno la nuova forza lavoro?

"Il sogno degli umanoidi è che dovrebbero essere in grado di fare tutte le cose che facciamo noi, giusto?" ha spiegato Scott Kuindersma, team leader di Boston Dynamics. "Un robot umanoide sarà adatto per applicazioni come la produzione, il lavoro in fabbrica, le costruzioni, quei luoghi ​​in cui un umanoide si adatta davvero molto bene, con la sua natura bimanuale, la sua capacità di stare in piedi, spostare oggetti pesanti e lavorare in spazi che sono stati tradizionalmente progettati per il lavoro umano.”

Non sono gli unici in questa impresa. Anche Elon Musk ha puntato sulla robotica presentando Optimus, un robot bipede “che un giorno lavorerà nelle fabbriche di Tesla”. Musk ha mostrato al pubblico un prototipo del robot verso la fine del 2022, e gli esperti hanno spiegato che, nonostante la società avesse compiuto progressi, il progetto è ancora acerbo.

Quando saranno disponibili i robot

"Non stiamo solo pensando a come far muovere il robot in modo dinamico attraverso il suo ambiente, come abbiamo fatto in Parkour and Dance ", ha detto Kuindersma. "Ora stiamo iniziando a far funzionare Atlas e a pensare a come il robot dovrebbe essere in grado di percepire e manipolare gli oggetti nel suo ambiente". La dichiarazione di intenti è chiara ma Boston Dynamics non ha rilasciato nessuna previsione su quando e come Atlas potrà cominciare a lavorare al fianco degli umani.

In un post sul blog , il responsabile del controllo, Ben Stephens, ha però aggiunto, "siamo ancora molto lontani dai robot bipedi che possono lavorare in modo affidabile a fianco delle persone. La manipolazione è una categoria ampia e abbiamo ancora molto lavoro da fare", ha aggiunto Stephens. “Ma questo dà un'anteprima di dove sta andando il campo. Questo è il futuro della robotica”.

Il video di Boston Dynamics

Il filmato mostra Atlas con le sue pinze che raccolgono legname da costruzione e una borsa degli attrezzi in nylon. Poi prende una cassetta 2×8 e lo posiziona tra due scatole per formare un ponte. L'umanoide quindi raccoglie una borsa di attrezzi e si precipita sul ponte saltando sulle le impalcature di costruzione. "La mossa conclusiva di Atlas, è un capovolgimento multiasse di 540° invertito, aggiunge asimmetria al movimento del robot, ed è molto più difficile rispetto al parkour eseguito in precedenza", ha sottolineato l'azienda.

Il futuro della robotica

Atlas è l’ultimo prototipo dell’azienda, e dovrà ancora essere adeguatamente testato prima di raggiungere il mercato. Boston Dynamics ha solo due robot in vendita: Stretch e Spot. Stretch è una macchina su ruote con un braccio enorme progettata per spostare le scatole nei magazzini. Spot invece è un robot a quattro zampe utilizzato principalmente per svolgere attività di sorveglianza e ispezione, fungendo da telecamera TVCC remota o mappando cantieri e fabbriche con scanner 3D. È stato anche utilizzato per monitorare gli scavi di Pompei.

Kuindersma ha spiegato che "il video vuole comunicare che le nostre ricerche su Atlas si stanno espandendo”, non c’è quindi nessuna comunicazione ufficiale. Al momento Boston Dynamics ha solo dato il pasto al pubblico qualcosa di divertente da guardare. Ma, alla fine, anche per Spot tutto era iniziato con dei cani robot che ballavano a ritmo di Spot me up dei Rolling Stone.