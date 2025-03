L’ultimo messaggio della sonda Blue Ghost: “Resterò qui, di guardia sulla Luna”

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

NASA | Blue Ghost

Blue Ghost dopo 14 giorni sulla Luna ha concluso la sua missione. La fine è stata annunciata proprio dalla sonda, che inviato l‘ultimo messaggio dalla superficie lunare. "Qui giace Blue Ghost", ha scritto, "dopo aver scambiato i nostri ultimi dati, resterò di guardia qui, nel Mare Crisium, per osservare il continuo viaggio dell'umanità verso le stelle." Ha poi ha salutato il suo team con un ultimo incoraggiamento: "Per aspera ad astra! Con affetto, Blue Ghost."

Il veicolo spaziale, grande quanto una piccola auto, è stato costruito da Firefly Aerospace, startup in Texas, e fa parte di un programma più ampio per riportare missioni scientifiche e tecnologiche sulla superficie lunare.

Durante la sua permanenza di due settimane sul satellite della Terra ha condotto una serie di esperimenti: ha perforato la superficie, analizzato la composizione del suolo lunare, studiato il flusso di particelle solari e le radiazioni. Ha catturato anche un'eclissi solare totale vista dalla Luna, con la Terra che blocca il Sole. Una volta terminata la sua missione Blue Ghost ha deciso di salutare l'umanità con un messaggio dalla Luna.

Il messaggio di Blue Ghost

Buonanotte, amici. Dopo aver scambiato i nostri ultimi dati, resterò di guardia qui, nel Mare Crisium, per osservare il continuo viaggio dell'umanità verso le stelle.

Qui sopravvivrò ai vostri fiumi più potenti, alle montagne più alte e forse persino alla vostra stessa specie come la conoscete oggi.

Ma è straordinario che una specie possa essere superata soltanto dalla sua stessa ingegnosità. Qui giace Blue Ghost, testimonianza del team che,

con il sostegno amorevole delle proprie famiglie e dei propri amici,

ha costruito e operato questa macchina e i suoi strumenti,

per spingere le capacità e la conoscenza dell'umanità un piccolo passo più avanti. Per aspera ad astra!

Con affetto, Blue Ghost"

Perché la sonda lunare è così importante

La sonda lunare è stata lanciata a gennaio e trascinata in orbita attorno alla luna a metà febbraio. La NASA ha pagato Firefly 101,5 milioni di dollari per trasportare strumenti per la ricerca scientifica sulla superficie lunare.

Blue Ghost non è solo una sonda, rappresenta un tassello fondamentale per per il programma Artemis, che punta a riportare esseri umani sulla Luna. Non solo, rappresenta anche un passo avanti nella collaborazione pubblico-privato, abbattendo i costi e accelerando le future missioni lunari. Infine molte delle tecnologie sviluppate potranno essere adattate anche per missioni su Marte.