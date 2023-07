Lui è Autocado, il primo robot al mondo che si occupa solo di preparare avocado Il robot è un prototipo e verrà introdotto nelle cucine di Chipotle, una catena di fast food messicana. Lo scorso anno la stessa azienda aveva lanciato anche Chippy, un robot specializzato nella produzione di Tortilla Chips.

A cura di Valerio Berra

In media il personale che lavora nei ristoranti della catena Chipotle impiega circa 50 minuti per produrre un lotto di Guacamole, la salsa messicana fatta con gli avocado. La parte più lunga e complessa riguarda la pelatura degli avocado. Per togliere la buccia e il nocciolo ci vuole parecchio tempo, mentre il resto del lavoro è tutto nel ridurre gli avocado in poltiglia e aggiungere gli ingredienti che mancano per completare la preparazione della salsa. Da adesso tutta la prima parte del processo non sarà più un problema dei dipendenti. Chipotle ha deciso di appaltare tutto a Autocado, un robot in grado di tagliare e sbucciare avocando. Il sito specializzato in informazione tech Gizmondo ha pubblicato una sequenza in cui viene mostrato tutto il lavoro del robot.

Gli avocado vengono messi in un contenitore, la macchina li seleziona e poi procede la taglio automatico e alla rimozione della buccia. Alla fine tutto cade in una contenitore che viene raccolto dal un operatore, mentre gli scarti finiscono nel cestino. Dal cestino poi gli operatori prendo la frutta sbucciata e la riducono in poltiglia con un altro utensile. Per adesso Autocado è solo un prototipo. Non è ancora chiaro quando verrà introdotto nelle cucine della catena.

CHIPLOTE | La prima parte della preparazione degli avocado

Il precedente di Chippy

Nel marzo del 2022 sempre Chipotle aveva introdotto nelle cucine dei suoi ristoranti Chippy, un robot specializzato nelle produzione di patatine in formato Tortilla. Chipotle infatti è un fast food specializzato in cibo messicano. In confronto a Autocado, Chippy aveva un funzionamento molto più semplice: le patatine venivano versate già surgelate, fritte nell'olio e poi veniva aggiunto del sale per completare il tutto.