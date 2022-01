Lo youtuber xMurry è caduto in moto: deve sottoporsi a un intervento “Sto bene”, avverte subito tramite i suoi canali social, ma dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per una frattura scomposta al femore. Ecco tutti i dettagli.

A cura di Lorena Rao

Giorgio Muratore, noto su YouTube come xMurry, si trova in ospedale dopo un incidente in moto tra le strade di Palermo. Secondo la ricostruzione dell'incidente, lo youtuber ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. "Sto bene", avverte subito tramite i suoi canali social, ma dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per una frattura scomposta al femore. Tale intervento è previsto martedì 25 gennaio, ma non si esclude un anticipo ad oggi, lunedì 24. "In teoria mi opereranno martedì, spero si liberi qualcosa domani, ma mal che vada sono stato programmato per martedì. Ho pranzato e sono stabile, ovviamente dolorante e immobilizzato ma potrei stare peggio. Vi aggiorno", scrive xMurry in merito all'intervento e allo stato di salute. Non sono chiare le dinamiche dell'incidente, che potrebbe aver coinvolto la sua KTM 350 Six Days con cui lo youtuber ha iniziato a fare enduro lo scorso ottobre.

È chiaro che in questi giorni il canale YouTube rimarrà fermo fino a quando lo youtuber non sarà dimesso dall'ospedale. Sul fronte social, xMurry resta attivo quando l'umore lo permette, con lo scopo di tranquillizzare la propria community, che subito si è riunita attorno al proprio beniamino per esprimere solidarietà e supporto. Scrive a tal proposito: "Eccomi qui ragazzi, approfitto di questo momento di mood positivo (per ora l’umore è un po’ altalenante tra positività e momenti di sconforto) per aggiornarvi. […] Grazie a tutti per i messaggi e per l’interesse, non riesco a rispondere a tutti ma so che ci siete. Mi farò sentire in questi giorni nelle storie e forse questa settimana usciranno anche dei video che avevo da parte! Un abbraccio e grazie a tutti".

xMurry è uno youtuber di Palermo. Il suo canale, aperto a dicembre 2011, conta ad oggi 2,5 milioni di iscritti. Si dedica principalmente a challenge particolari, che vanno dall'assaggio di cibi al provare i gadget virali su TikTok. Collabora spesso con altri youtuber di spicco di YouTube Italia, tra cui CiccioGamer89, che di recente è stato hackerato, e Il Masseo.