CiccioGamer89 e altri youtuber vittime di un attacco hacker: cosa è successo Impossibile accedere al canale YouTube: la causa sarebbe un attacco hacker, di probabile matrice russa, che ha trasformato i diversi canali colpiti in mezzi di diffusione per live fraudolente legate alle criptovalute.

A cura di Lorena Rao

In questi giorni sono diversi gli youtuber che non sono riusciti ad accedere al proprio canale YouTube. La causa sarebbe un attacco hacker, di probabile matrice russa, che ha trasformato i diversi canali colpiti in mezzi di diffusione per live fraudolente legate alle criptovalute. Tra gli youtuber hackerati si menzionato CiccioGamer89, il fratello Jok3r, Blackgeek e il gruppo The Show. Ciascuno di loro ha cercato di avvertire la propria community tramite gli altri canali social per spiegare l'accaduto ed evitare che l'operato degli hacker avesse ulteriore visibilità. CiccioGamer afferma di essersi accorto del problema quando ha notato che il suo nickname era stato cambiato in Ethereum ETH, in riferimento a una delle criptovalute in circolazione assieme ai bitcoin e dogecoin.

Adesso la situazione sembra essersi risolta e a poco a poco i malcapitati stanno riprendendo possesso del proprio canale YouTube. Durante le fasi dell'attacco, le vittime hanno affermato di essere state preoccupate per lo stato dei video. "Ragazzi, mi stanno hackerando il canale in questo momento, io spero semplicemente che le persone che lo stanno facendo non mi rimuovano i video, che sono stati anni e anni di lavoro, spero solo questo!" ha affermato CiccioGamer una volta appresa la notizia. Per fortuna, al termine della vicenda, i video del suo canale sono rimasti intatti. Un esito simile anche per il fratello Jok3r.

Sorte diversa è toccata invece al team di The Show: a causa di alcuni contenuti vietati da YouTube inseriti dagli hacker, il canale è stato chiuso. Tuttavia, dopo un confronto tra gli youtuber e Google (che possiede YouTube), la società ha espulso gli hacker e ripristinato il canale con i contenuti originali. Nonostante il felice epilogo per molti degli youtuber colpiti, non è detto che l'attacco hacker non posso ripetersi.