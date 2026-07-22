Lo smartphone con una forma mai vista prima, Samsung lancia il Fold8: è grande come un passaporto

Samsung ha presentato la sua nuova linea di Galaxy Fold: tre smartphone pieghevoli tra cui uno con una forma inedita. Meno rettangolare, più compatto, il nuovo Fold8 ha uno schermo che si apre creando un pannello 4:3. Il Fold8 è grande circa quanto un passaporto.

Le proporzioni cambiano. Nel febbraio del 2019, a Londra, Samsung ha lanciato il primo smartphone con schermo pieghevole nella storia della telefonia. O almeno, il primo pieghevole un po’ credibile visto che qualcosa era già comparso nei mesi precedenti ma senza troppe fortune. Si chiamava Galaxy Fold e a tenerlo in mano oggi sembra in effetti un prototipo. La cerniera non si chiudeva perfettamente come i pieghevoli di oggi: lasciava uno spazio che dava un effetto asimmetrico alla chiusura. Non solo. Una volta piegato arriva a misurare 15,5 mm nella sua parte più spessa. Non comodissimo. Vinceva però con l’effetto wow di avere in mano il primo dispositivo con uno schermo in grado di piegarsi. La tecnologia si è evoluta e allora quell’effetto wow si cerca da un’altra parte. Sette anni dopo il Galaxy Fold, sempre a Londra, Samsung ha lanciato il Galaxy Fold8, uno smartphone pieghevole con una forma mai tentata prima.

Prima di vederlo, un po’ di contesto. Gli smartphone con schermo pieghevole si dividono in due categorie. Ci sono quelli che si aprono come un libro, quindi con la cerniera lungo il bordo verticale. E ci sono quelli che si aprono a conchiglia, con la cerniera quindi in mezzo allo schermo. Un po’ come i vecchi telefoni a conchiglia. Quelli che si aprono a libro sono dedicati di solito alla produttività o alla fruizione video: uno schermo più grande permette di leggere meglio o di guardare immagini in modo più comodo. Quelli a conchiglia lavorano di più sul comfort. Samsung oggi ha presentato due modelli per queste categorie: il Galaxy Fold8 Ultra, evoluzione del modello che avevamo provato lo scorso anno, e il Galaxy Flip8. Sono aggiornamenti abbastanza canonici. Ogni anno, come per gli altri modelli, viene presentato il modello nuovo.

Oltre a questi modelli, Samsung ha deciso di presentare un terzo modello: il Fold8. Tecnicamente è il modello principale, ma non è importante la tassonomia. La cosa importante sono le dimensioni. Anzi, le proporzioni. Il Fold8 è un pieghevole che si chiude a libro: ha la cerniera lungo uno dei bordi che seguono la verticale. A differenza del Fold8 Ultra però il suo schermo non si muove in verticale come siamo stati abituati ma si ferma un po’ prima. È sempre un rettangolo ma meno stirato verso la verticale. Le misure esatte, da chiuso, sono 81,9 x 123,9 mm. Se volete fare un paragone parliamo di un dispositivo grande circa come un passaporto. Lo schermo una volta chiuso ha una proporzione di 10:16 e misura 5,5 pollici.

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L’effetto di questo design si vede una volta aperto: lo schermo interno del Galaxy Fold8 ha una proporzione 4:3 per 7,6 pollici che lo rende ottimo per vedere film, video su YouTube e serie tv. Non solo. Se dopo averlo aperto lo tenete in verticale vi trovate in mano un dispositivo con dimensioni simili a quelle di un ebook, comodo per leggere giornali, documenti in pdf o libri. Insomma: l’idea è quella di ottimizzare questo dispositivo per adattarlo alla fruizione dei contenuti.

Forse un po’ a sorpresa, oltre al Fold8 durante l’evento Samsung sono stati lanciati anche gli occhiali smart. È una tipologia di dispositivo su cui le Big Tech stanno puntando molto. Meta ha lavorato a diversi modelli con diverse collaborazione, tra cui la EssilorLuxottica della famiglia Del Vecchio. Qui Samsung collabora con due brand del settore, Gentle Monster e Warby Parker, ma soprattutto con Google. La collaborazione tra le due aziende è già rodata, visto che Samsung è il primo operatore di smartphone con sistema operativo Android. La piattaforma su cui si basano questi dispositivi infatti è Android XR.

Galaxy Fold8 | Prezzo e caratteristiche tecniche

Al netto delle proporzioni, il Fold8 conserva poi quasi tutte le caratteristiche tecniche di un top di gamma, anche nel prezzo. Ha in tutto quattro fotocamere: una frontale da 10 MP, una definita come principale sempre da 10 MP (è quella che si trova all’interno quando apriamo lo schermo) e due fotocamere nel comparto fotografico posterei, da 50 MP. Una è la fotocamera grandangolare, l’altra è una ultra-grandangolare. Parliamo di un dispositivo che resta sottile, anche da piegato. Chiuso arriva a 9,7 mm, aperto a 4,5 mm. Certo, la sfida per gli smartphone con queste dimensioni è la batteria: qui Fold8 ne monta due che arrivano a 4.800 mAh: dovrebbe durare serenamente fino a fine giornata ma vedremo bene nei test del dispositivo. I prezzi partono da 2.099 euro nella variante con 12 GB di Ram e 256 GB di memoria interna per arrivare a 2.699 per 16 GB di Ram e 1 TB di memoria interna. Tutti i nuovi dispositivi Samsung sono in pre-order da oggi.

SAMSUNG | Il confronto tra Fold8 chiuso e aperto

Galaxy Fold8 Ultra | Prezzo e caratteristiche tecniche

Il Fold8 Ultra è lo smartphone che di fatto porta avanti l’eredità di tutta la gamma. Parliamo di un modello più rodato: un pieghevole a libro con un form factor più noto. Lo schermo esterno arriva a 6,5 pollici, mentre quello interno si allarga a 8 pollici. Rispetto al Fold8, il modello ultra guadagna qualche millimetro di spessore: chiuso arriva al massimo a 8,9 mm, aperto invece si ferma a 4,1 mm. Nelle prime dimostrazioni è stato mostrato come ci sono dei dettagli che sono leggermente cambiati come la curvatura dello schermo rispetto alla scocca. Rispetto al modello precedente in fase di chiusura è un filo più comodo. L’Ultra guadagna punti anche nel comparto fotografico.

Nel back ospita tre fotocamere, non due. Una grandangolare a 50 MP, una ultra-grandangolare da 200 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Qui troviamo anche la funzione Nightography, una funzionalità ereditata dalla serie Galaxy S che permette di lavorare meglio con la fotografia notturna. Se avete ambizioni professionistiche in ambito video, sappiate che Fold8 Ultra arriva a registrare in 8K con codec APV. Il prezzo parte da 2.299 euro per il modello da 12 GB di Ram con 256 GB di memoria di archivio e arriva a 2.899 euro per il modello con 16 GB di Ram e 1 TB di memoria.

FANPAGE.IT | Un modello di Samsung Fold8 Ultra

Galaxy Z Flip8 | Prezzo e caratteristiche tecniche

L’ultimo smartphone presentato da Samsung è il Flip, un dispositivo con schermo pieghevole e chiusura a conchiglia. È compatto: pesa solo 180 grammi con uno spessore di 6,1 mm. Una volta chiuso lo schermo arriva a 4,1 pollici, se aperto raggiunge invece 6,9 pollici. Qui Samsung punta molto sulla fotocamera da 50 MP con ProVisual Engine. Vista la posizione (esterna ma in mezzo allo schermo più piccolo) permette di realizzare selfie di alta qualità. Resta una camera interna, da 10 MP, ma visto il design del dispositivo può essere utile giusto per le videochiamate. Oltre alla grandangolare, Flip8 ha anche una camera ultra-grandangolare da 12 MP. Il prezzo parte da 1.379 euro per il modello da 12 GB di Ram e 256 GB di memoria d’archivio e arriva a 1.579 euro per il modello con stessa Ram ma 512 GB di memoria.

SAMSUNG | I nuovi modelli di Z Flip8

I nuovi smartwatch Samsung: Galaxy Watch9 e Watch Ultra2

Nel suo Unpacked, Samsung ha lanciato anche due nuovi smartwatch. Ormai la divisione delle due linee è abbastanza canonica. La linea Galaxy Watch si muove verso dispositivi dedicati a un monitoraggio quotidiano. Un design leggero e confortevole, sensori per diversi parametri e prestazioni adatte a un uso quotidiano. Ci sono anche funzioni basate sull'intelligenza artificiale per leggere e interpretare meglio i parametri raccolti. L'aggiornamento di quest'anno di questa linea si chiama Watch9 e fra le funzioni migliorate c'è anche quella di monitorare le apnee notturne e il monitoraggio del punteggio sul benessere cardiaco. La linea Watch Ultra è dedicata allo sport outdoor. L'aggiornamento di questa linea è il Watch Ultra2, uno smartwatch in grado di resistere anche alle immersioni e arrivare fino a 10 ATM. La certificazione è IP69K. Entro fine anno Samsung ha annunciato il rilascio dell'app Diving, un'app in grado di monitorare anche la velocità di risalita per i sub. Galaxy Watch Ultra2 parte da 749 euro mentre Galaxy Watch9 parte da 409 euro. I preordini qui partono dal 22 luglio.