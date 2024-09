video suggerito

L’intelligenza artificiale ha resuscitato Hitler, o almeno ci ha riempito di suoi video Sul social sono diventati virali video che riprendono i discorsi storici del dittatore. Sono stati trovati più di 50.000 post su che utilizzavano audio di Hitler e di Joseph Goebbels. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Elisabetta Rosso

Milioni di utenti scrollando TikTok sono inciampati in video di Hitler generati con l'intelligenza artificiale (IA). I discorsi nazisti e le musiche di marcia sono stati trasformati in suoni virali utilizzati come colonne sonore in almeno 72.534 clip. Gli audio riprendono discorsi storici del dittatore, per dar voce ai testi sembra che siano stati utilizzati programmi IA. I video sono stati segnalati in un rapporto di Media Matters, alcuni sono stati rimossi dalla piattaforma, ma non tutti. In realtà, le linee guida di TikTok proibiscono di "promuovere elogi, celebrazioni o fornire supporto a materiale e a individui che causano violenza seriale o di massa e promuovono ideologie d'odio".

"È abbastanza scioccante, ma non particolarmente sorprendente", ha spiegato Hannah Rose, analista di odio ed estremismo presso l'Institute for Strategic Dialogue, a Sky News. "Sappiamo da anni che le piattaforme non hanno moderato adeguatamente la portata dell'odio e dei contenuti estremisti sulle loro piattaforme, il che significa che contenuti come i discorsi di Hitler, come i contenuti antisemiti, sono presenti non solo su argomenti marginali, ma anche su piattaforme mainstream".

Quali video sono stati caricati

Sembra che i primi video risalgano a inizio aprile 2024. Uno di questi con 120.000 Mi piace ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni prima di essere rimosso. L'audio è un estratto del discorso di Hitler durante il 19° anniversario del Putsch della birreria, nel video compare un'immagine del dittatore in piedi con le spalle rivolte alla telecamera, sopra c'era scritto: "Ascolta e basta". Tra i commenti si legge: "Era un eroe", "I vincitori scrivono la storia", "Il grande pittore", "Forse NON è il cattivo", "la società moderna ha assolutamente bisogno di lui".

Un post, che mostra l'immagine di un raduno di Norimberga accompagnato da un discorso di Hitler, ha ricevuto 56.700 Mi Piace. Alcuni utenti hanno recitato in playback il discorso di Hitler generato dall'intelligenza artificiale scrivendo: "Pov (punto di vista): Generazione alpha nel 2035 quando Skibiti Toilet si dichiara bisessuale e Baby Gronk va in overdose da Galaxy Gas 2.0", oppure "pov: Sei costretto a parlare con quello che diventa politico dopo una striscia [di cocaina]". Sky News ha trovato più di 50.000 post su TikTok che utilizzavano discorsi di Hitler e di Joseph Goebbels.

La risposta di TikTok

Il portavoce di TikTok ha dichiarato al New York Post che l'app ha già "rimosso quasi tutti i video identificati nel rapporto di Media Matters che violano le nostre linee guida della community. Sono stati eliminati in modo proattivo 1.300 contenuti correlati e abbiamo rimosso gli altri rimanenti. Adottiamo un approccio di tolleranza zero nei confronti dei contenuti d'odio sulla nostra piattaforma e ne rimuoviamo sistematicamente più del 90 percento prima che ci vengano segnalati".

Ha poi aggiunto: "Formiamo regolarmente i nostri professionisti della sicurezza e aggiorniamo le nostre misure di sicurezza per rilevare comportamenti d'odio su base continuativa e rimuoviamo il 91% di questo tipo di contenuti prima che ci vengano segnalati".