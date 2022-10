Le miniturbine eoliche arrivano sui tetti, sono silenziose e aiutano a risparmiare in bolletta Aeronime è silenziosa, piccola e performante. Insieme ai pannelli solari potrebbe produrre energia pulita per alimentare le case attraverso le fonti rinnovabili.

A cura di Elisabetta Rosso

Potrebbero apparire mini turbine eoliche sui tetti di condomini. Assomigliano a dei camini ma producono energia pulita e funzionano meglio dei pannelli solari. In Texas è stato prodotto un nuovo modello alto tre metri, silenzioso e altamente performante. Un passo avanti, visto che queste turbine di solito sono alte come la Statua della Libertà. Il nuovo modello si chiama Aeromine, è in grado di generare energia 24 ore su 24 e in qualsiasi condizione atmosferica. Tutto sfruttando l’aerodinamica.

Le turbine della Aeromine Technology occupano un decimo dello spazio necessario a un impianto fotovoltaico e possono produrre il 50% di elettricità in più rispetto ai pannelli solari. Sedici volte tanto quando il vento è giusto. Per realizzare Aeromine la startup ha collaborato con l’Università di Houston e con i Sandia National Laboratories. L’azienda spiega che un ulteriore vantaggio di Aeromine è l’assenza di rumore. Spesso infatti le turbine eoliche rappresentano un problema per l’inquinamento acustico. Il video sul sito, però, è stato pubblicato senza audio.

“Si tratta di un’innovazione che aggiunge nuovo valore al mercato in rapida crescita della generazione di energia sui tetti, aiutando le aziende a raggiungere i loro obiettivi di resilienza e sostenibilità con una fonte di energia rinnovabile distribuita non sfruttata”, ha dichiarato David Asarnow, CEO di Aeromine e veterano del settore delle tecnologie climatiche.

Come funziona la turbina Aeromine?

Il sistema è composto da due alette verticali, alte tre metri, stanziate sopra un box di due metri. Quando il vento soffia, il sistema aspira l’aria, la fa passare attraverso due tubi e si riempie così la zona di bassa pressione che produce il movimento di una turbina ad elica. Ogni turbina produce una potenza di 5 kW e genera circa 14 MWh all’anno. Attualmente, un'Aeromine sta funzionando su un impianto di BASF nel Michigan.

Aeromine è stata progettata per essere installata su edifici con grandi tetti piani, per esempio magazzini, edifici pubblici e impianti di produzione. Scegliere bene dove posizionare le miniturbine è fondamentale. Hanno infatti bisogno di una velocità minima di avvio, nonostante funzionino bene anche con i venti a bassa potenza. Per scegliere meglio il sito di installazione viene consultato il Global Wind Atlas di IRENA che fornisce dati accurati sulle risorse eoliche a livello mondiale.

Le Aeromine non sostituiranno i pannelli solari

Pannelli solari e miniturbine sono interdipendenti. "Mi piace pensare a Aeromine come un opzione dirompente e complementare al business del solare", ha detto David Asarnow. “La nostra produzione può essere più forte. Allo stesso tempo, quando abbini i due, hai davvero un percorso per l'indipendenza energetica in loco".

Proprio per questo è necessario pensare sin da subito a un sistema complementare che integri bene il mix di energia rinnovabile. Per esempio installare le miniturbine in modo tale che non creino ombra sui pannelli solari.