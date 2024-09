Le Frecce Tricolori svelano il nuovo aereo: come funziona il l’M-346

video suggerito

Aeronautica Militare | Il nuovo modello adottato dalle Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori cambiano vestito, e non solo. Giovedì 12 settembre 2024, a Istrana, in provincia di Treviso, durante la cerimonia di rientro del North America Tour dell'Aeronautica Militare, è stato presentato il nuovo velivolo che sarà adottato nei prossimi anni dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale. Il nuovo aereo si chiama M-346, è progettato da Leonardo ed è già in uso da tempo dall'Aeronautica Militare.

Durante la cerimonia è stata presentata anche la nuova livrea, ovvero la trama di colori e disegni che caratterizza il rivestimento esterno di un veicolo di compagnia, come un treno, una nave o appunto un aereo. La firma è dello storico gruppo Pininfarina, attivo dagli anni '30 nella produzione delle carrozzerie per automobili.

Come saranno le nuove Frecce

Il jet M-346 sostituirà presto l'attuale MB-339, il modello ha permesso alle Frecce di sorvolare nei cieli di tutto il mondo negli ultimi 40 anni. Sul sito del gruppo Leonardo è possibile consultare una scheda in cui vengono spiegate le caratteristiche del modello scelto dalle Frecce. Si tratta di un velivolo a getto, pensato in origine per l'addestramento avanzato dei piloti militari e progettato per essere affidabile sul lungo tempo.

È il caccia impiegato per l'addestramento dei piloti destinati alle linee aerotattiche di quarta e quinta generazione. Attualmente è già utilizzato dalle forze aeree di Italia, in diversi parti del mondo, come in Qatar, Israele e Polonia. L'agenzia di stampa del Sole 24 Ore, Radiocor, spiega che il modello vanta 125.000 ore di volo effettuate per un totale di 126 esemplari in tutto il mondo.

La nuova livrea firmata da Pininfarina

Oltre al velivolo, a essere rinnovato sarà presto anche il suo abito. Nella stessa cerimonia, dove era presente anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, per la prima volta è stata mostrata al pubblico la nuova livrea delle Frecce. Firmata dal gruppo torinese Pininfarina, questa sviluppa – scrive l'Aeronautica militare – il tema del "rinascimento del tricolore". Punto forte di questo nuovo vestito delle Frecce Tricolori è un disegno ideato per "esaltare la bellezza e la fluidità del volo delle frecce", pur rispettando il legame con la tradizione.