Le autostrade si illuminano al buio, l’Australia sperimenta la vernice fluorescente per le strisce L’azienda Tarmac Linemarking, insiema a OmniGrip e Vic Roads, vuole investire sulla segnaletica orizzontale luminosa per rendere le strade più sicure.

A cura di Elisabetta Rosso

Una corsa di prova. Il buio tagliato da linee curve verde fosforescente, la macchina sfreccia e va oltre sulla Metong Road nel sud est della regione Victoria. L’azienda australiana Tarmac Linemarking ha caricato su Facebook un video di una strada con segnaletico orizzontale in grado di illuminarsi al buio. Quasi 10.000 mi piace e 3.400 commenti. Il progetto, in collaborazione con OmniGrip e Vic Roads, serve a rendere le strade più visibili e quindi più sicure.

"Questo trattamento renderà più facile per i conducenti vedere le linee di demarcazione e la segnaletica. La luminosità sarà più forte in prossimità di incroci e curve, dando ai conducenti più tempo per reagire e impedendo loro di uscire dalla propria corsia", ha affermato Regional Roads Victoria in un dichiarazione, "potrebbe essere una risorsa preziosa soprattutto per chi non coonosce queste strade".

Come funzionano le autostrade luminose?

Il principio è lo stesso delle stelline di carta che si appiccicano al muro della cameretta. Quelle che si illuminano al buio. La segnaletica infatti sfrutta la scienza della fotoluminescenza: di notte il rivestimento emette tutta la luce che ha assorbito durante il giorno. "C'è stato molto interesse dalla corsa di prova, è un ottimo prodotto", ha detto John Emanuelli di Tarmac Linemarking. L’energia raccolta durante l’esposizione alla luce riesce ad alimentare per 8 ore le strade di notte. Un modo anche per risparmiare sull’elettricità. Grazie alla segnaletica stradale luminosa si potrebbere anche ridurre la luminosità dei lampioni.

TARMAC LINEMARKING | La segnaletica orizzontale comincia ad illuminarsi con l’assenza di luce

Un esperimento già testato

Non è una novità. È già stato realizzato lungo le strade dei Paesi Bassi nel 2014, e anche l' abbigliamento per i ciclisti e i motociclisti si basa proprio sulla fotoluminescenza. Sembra però che l’interesse verso la segnaletica orizzontale stia crescendo. John Emanuelli, ha infatti spiegato che, dopo aver caricato le foto della corsa di prova su Facebook, sempre più aziende e comuni interessati a realizzare il progetto si sono messe in contatto con Tarmac Linemarking.