La storia di Stephan, ha 226 milioni di euro in cripto salvati su una USB ma non riesce ad accedere Stefan Thomas è un imprenditore svizzero. Nel 2011 è stato pagato in bitcoin per la realizzazione di un video su YouTube. Oggi quei 7.002 bitcoin valgono 226.780.171 milioni di euro ma lui non riesce ad accedere wallet dove li ha salvati.

Quante vi è costato perdere una password? Magari qualche foto, forse un po’ di contatti salvati in rubrica, forse ancora una mail che vi sembrava importante. In ogni caso, calmate i vostri rimorsi. È difficile che perdere una password vi sia costato circa 226 milioni di euro, la cifra che al cambio attuale potrebbe incassare l’imprenditore svizzero Stefan Thomas se riuscisse a sbloccare l’unità USB (chiavetta sarebbe un po’ riduttivo) su cui sono conservati i suoi bitcoin.

Stefan Thomas è stato uno dei primi a scommettere davvero sul mercato delle cripto. Nel 2011, quando i bitcoin non valevano praticamente niente, era stato pagato 7.002 bitcoin per un video pubblicato su YouTube dal titolo “What is Bitcoin?”. Nel febbraio del 2011 i bitcoin hanno raggiunto per la prima volta nella loro storia il valore di scambio di un dollaro. Oggi quei 7.002 bitcoin valgono al cambio attuale 226.780.171 milioni di euro.

C’è però un problema. Stefan ha salvato tutto il wallet con i bitcoin in una unità USB nota come IronKey, una chiavetta criptata che può essere sbloccata solo con una password. Dopo dieci tentativi sbagliati la chiavetta è progettata per cancellare tutti i dati contenuti al suo interno. Stefan ha perso la password e al momento ha già fatto 8 tentativi di sblocco: tutti finiti male.

La proposta degli hacker per aprire la chiavetta

Nel 2021 un gruppo di esperti di crittografia ha deciso di fondare Unciphered, un laboratorio che si occupa di sviluppare sistemi per sbloccare unità di memoria digitali e fisiche. Vecchi scrigni che però possono contenere ancora dei tesori. La società di analisi Chainalysis ha stimato che nel mondo esistono 140 miliardi di dollari in criptovalute bloccate su wallet di cui nessuno conosce più la password.

La storia di Stefan è nota da anni. Anche lui ne ha parlato in diverse interviste, visto che negli ultimi anni ha continuato a investire (e far soldi) nel mercato delle cripto. La sua IronKey è sigillata in un caveau in Svizzera. Unciphered ha deciso proprio di partire dal suo caso. Ovviamene l’idea era quella di proporre a Stefan uno scambio: loro avrebbero recuperato i dati, lui avrebbe ceduto una parte del malloppo.

Dopo un lavoro durato anni Unciphered è riuscita nell’impresa. Ha comprato uno stock di IronKey, ormai fuori produzione, ha ricostruito tutta la loro storia, ha parlato con gli ingegneri che hanno lavorato alla loro progettazione. Ha analizzato ogni singolo componente, hardware e software. Alla finegli hacker hanno trovato una vulnerabilità che permette di ripetere all’infinito i tentativi per accedere al contenuto della chiavetta.

Hanno dimostrato anche di riuscire a sbloccare una chiavetta IronKey con fonti indipendenti, come confermato dal giornalista Andy Greenberg dell’edizione statunitense di Wired. Eppure quando hanno presentato i loro risultati a Stefan qualcosa è andato storto. L’imprenditore ha declinato l’offerta, spiegando che aveva già preso accordi con altre società e che quindi doveva prima aspettare i loro risultati. Per adesso i bitcoin rimangono tutti dentro l’Ironkey.

Il Bitcoin Pizza Index e l’oscillazione delle cripto

Uno degli indici più efficaci per capire quanto i Bitcoin hanno aumentato il lavoro valore nel corso degli ultimi anni è conosciuto come il Bitcoin Pizza Index. Nel maggio del 2010 un ragazzo passato alla storia come Laszlo Hanyecz ha raccontato sul forum bitcointalk.org di aver comprato da un locale in Florida due pizze per 10.000 bitcoin, equivalenti a 41 dollari dell'epoca.

Nella frammentata bibliografia sulle origini di questa tecnologia si tratta della prima transizione di cui abbiamo traccia. Il sito bitcoinpizzaindex.net calcola ogni giorno quanto varrebbero quelle pizze. Contando i tassi di cambio di oggi, parliamo di oltre 324 milioni di euro. Poco più di 20 milioni di euro a fetta.

I valore attuale dei bitcoin non è nemmeno il massimo storico raggiunto da questa cripto. Attualmente un bitcoin viene scambiato per 32.387 euro. Un dato comunque in risalita rispetto al picco negativo toccato nel dicembre del 2022 che lo aveva portato a 15.400 euro. Il punto più alto negli scambi è stato toccato nel novembre del 2021, quando un Bitcoin veniva scambiato per 56.200 euro.