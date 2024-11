video suggerito

La storia di Cheryl, la prima donna che ha affrontato un trapianto polmonare doppio completamente robotico L’intervento è stato eseguito il 22 ottobre 2024, il team del NYU Langone Health ha trapiantato entrambi i polmoni utilizzando il sistema robotico Da Vinci Xi, l’operazione è stata un successo e segna un spartiacque nella chirurgia del trapianto polmonare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

NYU LANGONE STAFF | Cheryl Mehrkar e Stephanie H. Chang

Dopo sette ore di operazione Cheryl Mehrkar ha tirato un respiro profondo. È la prima persona a sottoporsi a un trapianto di polmone doppio completamente robotico, e "la procedura segna una svolta per chirurgia e per l'assistenza non invasiva ai pazienti", ha spiegato il NYU Langone Health in un comunicato stampa dopo l'operazione. "Utilizzando i sistemi robotici, puntiamo a ridurre l'impatto di questo importante intervento chirurgico sui pazienti, limitare il loro dolore postoperatorio e offrire loro il miglior risultato possibile", ha spiegato Stephanie H. Chang, direttrice del Programma di Trapianto Polmonare per il NYU Langone Transplant Institute che ha guidato l'operazione. "Non sarebbe potuto accadere senza un gruppo di chirurghi di talento e un'istituzione dedicata a far progredire i trapianti".

Durante l'operazione Chang ha fatto delle piccole incisioni tra le costole di Mehrkar utilizzando il sistema robotico Da Vinci Xi per rimuovere i polmoni malati, preparare le vie respiratorie per l'impianto e suturare i polmoni del donatore.

La storia di Cheryl Mehrkar

Cheryl Mehrkar, 57 anni, è cintura nera di karate, appassionata di immersioni subacquee e di moto. Quando le è stata diagnosticata la broncopneumopatia cronica ostruttiva nel 2010 è stata costretta a cambiare radicalmente la sua vita. La sua salute è peggiorata, prima a causa di una tiroide iperattiva e poi dopo aver contratto Covid-19. "Da quel momento tutto è cominciato a peggiorare molto rapidamente" ha raccontato Mehrkar.

Pochi giorni dopo essere stata inserita nella lista di attesa dei trapianti è arrivata la chiamata per l'operazione. "Sono così grata al donatore e alla sua famiglia per avermi dato un'altra possibilità, un'altra vita", ha spiegato Mehrkar. "Per molto tempo mi è stato detto che non ero abbastanza malata per un trapianto. Il team de NYU Langone Health ha dato valore alla qualità della mia vita e sono così grata ai dottori e agli infermieri per avermi dato di nuovo speranza".

Cosa è successo durante l'operazione

L'intervento è stato eseguito il 22 ottobre 2024 a New York, il team di Chang ha trapiantato entrambi i polmoni utilizzando il sistema robotico Da Vinci Xi. Chang a inizio anno aveva già eseguito il primo trapianto di polmone singolo completamente robotico "eseguire il trapianto di polmone doppio di Mehrkar con la stessa tecnica è stato ancora più emozionante", ha spiegato la chirurga. "I vantaggi sono incisioni significativamente più piccole, quindi una migliore guarigione per la paziente e meno dolore post-operatorio".

"Siamo grati di avere alcuni dei chirurghi più talentuosi al mondo che abbattono le barriere e spingono i confini di ciò che è possibile per i nostri pazienti", ha dichiarato Ralph Mosca, direttore del programma di cardiopatia congenita pediatrica presso l'ospedale Hassenfeld della NYU Langone. "Questa ultima innovazione segna uno spartiacque nella chirurgia del trapianto polmonare in tutto il mondo e solo l'inizio di una nuova era nell'assistenza ai pazienti".