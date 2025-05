video suggerito

La profezia della Papessa Giovanna, la donna che ha previsto quasi tutto sull'elezione di Leone XIV Papessa Giovanna è l'utente che ha vinto il Fantapapa, il gioco dedicato all'elezione del nuovo Pontefice. Non solo ha indovinato l'elezione di Robert Francis Prevost ma anche il giorno del suo annuncio e la presenza di preghiere nel suo annuncio.

A cura di Valerio Berra

Il suo nome è stato una sorpresa. L’elezione di Robert Francis Prevost come nuovo Papa della Chiesa Cattolica non era stata prevista dai vaticanisti e nemmeno dall’intelligenza artificiale. Eppure c’è qualcuno che quando Papa Leone XIV non ha avuto bisogno di cercare su Google il volto dell’ormai ex cardinale Prevost: sapeva già tutto.

L’utente Papessa Giovanna aveva previsto l’elezione di Robert Francis Prevost al Fantapapa, il gioco creato da Pietro Pace e Mauro Vanetti: un misto tra FantaSanremo e FantaCalcio in chiave ecclesiastica. Vi lasciamo qui la nostra intervista ai suoi fondatori. Ma non solo. Giovanna ha previsto anche il giorno in cui sarebbe stato proclamato il Papa ma anche la presenza di preghiere nel discorso.

Non solo, ha anche azzeccato il suo ruolo precedente nella chiesa (vescovo) e persino l’ordine di appartenenza. Certo, se Papessa Giovanna era sicura dell'elezione di Prevost, questi dettagli si potevano dedurre di conseguenza.

La formazione vincente al Fantapapa

Papessa Giovanna ha schierato la formazione che ha assicurato più punti al Fantapapa. Con i suoi 3.600 punti ha superato Alea Iacta Est e Frisorum I, peccato sia rimasto fuori dal podio anche l’utente che ha scelto come username Facciamo Papa Totti. Questa la formula che le ha permesso di vincere:

Capitano: Prevost

Cardinale 1: Aveline

Cardinale 2: Tagle

Cardinale 3: Parolin

Cardinale 4: Zuppi

Cardinale 5: Arborellus

Cardinale 6: Grech

Cardinale 7: Pizzaballa

Cardinale 8: Bonus Italia

Cardinale 9: Bonus Stati Uniti

Cardinale 10 Non Eleggibile: Burke

Certo. Papessa Giovanna non ha indovinato tutto. Pensava che il nome del nuovo Papa sarebbe stato Francesco II, che il numero dopo il nome non sarebbe stato annunciato, che ci sarebbero state tre fumate nere e che il nuovo Papa non avrebbe indossato gli occhiali.

FANTAPAPA | La formazione con cui Papessa Giovanna ha vinto al Fantapapa

Ma chi è Papessa Giovanna? Di lei non si sa molto: è una donna e ha preferito rimanere anonima. Gli organizzatori del Fantapapa sono riusciti a sentirla per chiedere come avesse fatto a prevedere tutto. Nessun segreto: fino all’ultimo aveva un’altra formazione poi si è messa a studiare bene i candidati e appena prima della chiusura delle iscrizioni è entrata e ha cambiato tutta la formazione.