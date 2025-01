La prima mossa di Trump da presidente è diventare ancora più ricco con le cripto: i dati di $TRUMP e $Melania

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Donald Trump vuole diventare il presidente delle criptovalute. L'ha detto e l'ha fatto. Il tycoon ha lanciato il 18 gennaio la sua moneta digitale $TRUMP, sono bastati due giorni per raggiungere un valore di mercato pari a 10,26 miliardi di dollari. Un record. La moneta meme è cresciuta del 73%, secondo CoinMarketCap, e al momento è al 18 posto nella classifica mondiale delle critpo. Ma il grande piano delle critpo non si limita al presidente eletto. E infatti, anche Melania ha lanciato la sua moneta digitale, nel giro di qualche ora le quotazioni di $Melania sono schizzate e al momento ha un valore di mercato di 1,7 miliardi.

La febbre delle cripto tocca inevitabilmente anche Bitcoin. La criptovaluta più famosa al mondo, ha raggiunto un nuovo massimo storico di 109.071 dollari in vista dell'insediamento di Trump a Washington DC. Era già successo subito dopo le elezioni a novembre, quando la moneta digitale ha toccato quota 75.005,08 dollari. Non stupisce, Trump durante la sua campagna elettorale ha promesso di "rendere gli Stati Uniti la superpotenza mondiale del bitcoin". Si è posizionato come candidato "pro criptovalua" in grado di fermare la "persecuzione del settore". Ha consolidato la sua posizione entrando poi a gamba tesa nel mercato delle cripto con la sua moneta digitale, seguito a ruota da Melania Trump.

I meme coin di Melania e Donald Trump

Trump ha lanciato la sua moneta il 18 gennaio, l'ha annunciata su X e su Truth, il social lanciato dallo stesso Trump: “È tempo di celebrare tutto ciò che rappresentiamo: VINCERE! Unisciti alla mia speciale Trump Community”. La cripto di Trump si può acquistare con carta di credito oppure direttamente con altre cripto. Non ha una struttura autonoma ma si appoggia su Solana, piattaforma di Blockchain.

La moneta digitale di Melania ha seguito un iter simile, la first lady ha pubblicato su X una sua foto in bianco e nero con le mani giunte, e ha scritto: "Il meme ufficiale di Melania è online! Puoi acquistare $Melania ora".

La grane promessa del presidente delle cripto

Quello di Trump, in realtà, è un cambio di posizione radicale. Durante il suo primo mandato aveva infatti definito le criptovalute "una truffa". Ora ha lanciato la sua cripto, promesso di investire nel mercato e persino annunciato insieme ai suoi figli una nuova piattaforma di valuta digitale chiamata World Liberty Financial. Non solo, Trump è diventato e diventato anche il primo ex presidente a utilizzare i bitcoin in un acquisto. A settembre infatti ha comprato con la valuta digitale un hamburger in un ristorante di New York City, "questa è una transazione storica", ha aggiunto dopo il pagamento.

Gli investitori delle cripto sperano che Trump realizzi alcune delle promesse fatte durante la campagna elettorale, soprattutto la prospettiva di una regolamentazione più flessibile. Secondo Jake Ostrovskis, trader over-the-counter presso il market maker di criptovalute Wintermute la vittoria presidenziale repubblicana è un passo importante. "Penso sarà più semplice far approvare al congresso proposte di legge relative alle criptovalute". Armstrong sul tema ha aggiunto: "Gli americani si preoccupano in modo sproporzionato delle criptovalute e vogliono regole chiare per le risorse digitali". Secondo Gautam Chhugani, analista di Bernstein, la vittoria di Trump potrebbe spingere il bitcoin a quota 90.000 dollari entro dicembre.