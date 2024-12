video suggerito

La Lega di Serie A ha una nuova strategia per combattere la pirateria online: c'entrano Facebook e Instagram Meta ha messo a disposizione nuovi strumenti per contrastare la pirateria online. La Lega Serie A sarà in grado di controllare i contenuti che vengono caricati su Instagram e Facebook e potrà anche bloccare i video e le immagini che violano i diritti.

A cura di Elisabetta Rosso

La pirateria online si combatte su più fronti. Anche sulle piattaforme. Meta e la Lega di Serie A hanno annunciato una collaborazione per arginare la condivisione di contenuti sportivi illegali su Instagram e Facebook. Attraverso nuovi strumenti messi a disposizione sui social la Lega Serie A potrà individuare e bloccare la pirateria online degli eventi sportivi su scala globale. "È un passo avanti determinante, ringrazio Meta per il supporto e gli strumenti automatici messi a disposizione", ha spiegato Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A. "La collaborazione con i proprietari di contenuti come la Lega Serie A sono la chiave per individuare ed eliminare la pirateria online di eventi sportivi" ha aggiunto Luca Colombo, Country Director di Meta Italia.

I nuovi strumenti messi a disposizione da Meta fanno parte di una strategia più ampia per bloccare la pirateria online. La Lega Serie A ha infatti lanciato Piracy Shield, la piattaforma anti-pirateria per schermare le partite trasmesse su piattaforme illegali. In realtà non tutto sta andando secondo i piani. Anzi. La piattaforma ha infatti bloccato più volte gli IP sbagliati, oscurando, per esempio, servizi come Google Drive.

Gli strumenti messi a disposizione da Meta

La Lega Serie A avrà accesso a Rights Manager, è un sistema di gestione dei contenuti sviluppato da Meta "senza alcun costo per i detentori dei diritti" e consente di proteggere i propri contenuti in tutto il mondo, "compresi i contenuti live in tempo reale".

Non solo, Meta ha anche aggiunto nuovi strumenti automatici per individuare la pirateria sulle sue piattaforme, "senza che i detentori di diritti debbano identificare le violazioni autonomamente", spiega il comunicato stampa. "Questo sforzo proattivo può esistere solo attraverso un solido dialogo e la collaborazione da parte di chi detiene i diritti e decide di condividere informazioni importanti per arginare il fenomeno della pirateria, come nel caso di Lega Serie A. Questo è un altro motivo per cui la collaborazione tra Lega Serie A e Meta è davvero importante."

Sono stati integrati anche sistemi di segnalazione oltre ai tradizionali moduli di notifica e rimozione. La Lega in questo modo potrà segnalare i contenuti illegali e chiedere la rimozione sulle piattaforme. "Meta ha sviluppato soluzioni più sofisticate come il Centro di segnalazione sulla proprietà intellettuale di Meta e, più recentemente, l'API di reporting sulla proprietà intellettuale di Meta. Queste API consentiranno ai detentori di diritti, come la Lega Serie A, di creare sistemi personalizzati per la segnalazione di contenuti che violano i loro diritti di proprietà intellettuale. Lega Serie A potrà utilizzare queste Api per semplificare la segnalazione di contenuti in violazione, inviando segnalazioni IP tramite l'Api Graph di Meta". La Lega Serie A grazie a questi nuovi strumenti sarà in grado di controllare i contenuti che vengono caricati su Instagram e Facebook. Potrà quindi bloccare i video e le immagini che violano i diritti.