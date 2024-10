video suggerito

La friggitrice ad aria consuma davvero meno energia? Cosa dicono i test di Que Choisir Il portale francese dei consumatori ha condotto due test mettendo a confronto una friggitrice ad aria con un forno tradizionale e un mini forno, ha poi calcolato il consumo di elettricità per cucinare gli stessi piatti e confrontato i risultati.

A cura di Elisabetta Rosso

Cotture veloci e a basso consumo di energia. Questo binomio ha fatto esplodere il mercato delle friggitrici ad aria. Sono piccoli forni ventilati progettati per simulare la frittura senza immersione nell'olio. Una ventola fa circolare l'aria calda ad alta velocità e produce uno strato croccante. Una friggitrice ad aria può preparare colazione, pranzo e cena. Ha quasi sostituito forni o microonde, gli influencer, soprattutto su TikTok, hanno costruito una carriera sulla friggitrice ad aria e le principali aziende di elettrodomestici da cucina come Cosori, Ninja , Cuisinart e Instant Brands hanno rapidamente introdotto modelli propri. D'altronde stiamo parlando di un nuovo elettrodomestico che frigge senza olio e fa risparmiare sulla bolletta. Ma è davvero così?

Il portale francese dei consumatori Que Choisir ha condotto un'indagine per capire quanta energia consuma una friggitrice ad aria. “È vero che il tempo di cottura più breve in una cavità più piccola suggerisce logicamente un vantaggio in questo senso", spiega scrive Que Choisir. "Ninja, uno dei tre pesi massimi del mercato, promette ad esempio un risparmio energetico dal 65 al 75% rispetto a un forno convenzionale." Per capire meglio sono stati realizzati due test, uno con un mini forno, l'altro con un forno tradizionale.

Il test con il mini-forno

Durante il primo test sono stati messi a confronto una friggitrice ad aria con il mini-forno Optimo di Moulinex. È stata preparata una quiche lorraine, dei panini riscaldati e delle cosce di pollo. In tutti e tre i casi la friggitrice ad aria si è rivelata più economica di un mini forno. Per cuocere la quiche ha impiegato il 36% in meno di elettricità.

"Anche la preparazione delle cosce di pollo ha dimostrato che è possibile risparmiare denaro con una friggitrice ad aria, ma non con tutti i modelli, alcuni dei quali consumano più energia", ha spiegato Que Choisir. "Nel complesso, durante questo test il mini-forno non ha brillato nel criterio energetico, motivo per cui ha ricevuto una valutazione negativa. Anche il tempo di cottura ha giocato a sfavore."

Il paragone con il forno tradizionale

Que Choisir ha condotto anche un secondo test per mettere a confronto una friggitrice ad aria con un forno. "Questo non è molto preciso, perché nel nostro test abbiamo incluso solo un modello di ogni apparecchio di cottura", spiega Que Choisir. Anche in questo caso però la friggitrice ad aria si è rivelata l'elettrodomestico più conveniente.

Il consumo per grigliare i petti di pollo è stato un terzo utilizzando la friggitrice ad aria, ha anche ridotto del 28% il consumo di energia per preparare il pan di spagna. Chiaramente non ha tutte le funzionalità del forno e alcune ricette o cibi, per esempio un pollo intero o un tacchino, non possono essere cucinati in una friggitrice ad aria.