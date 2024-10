video suggerito

Le cucine a gas legate alla morte di migliaia di persone in Europa: "È più grave di quanto pensassimo" Secondo un nuovo studio gli inquinanti emessi dalle cucine a gas, tra questi il biossido di azoto (NO 2), possono causare gravi problemi di salute e ridurre l'aspettativa di vita di due anni.

A cura di Elisabetta Rosso

Una famiglia su tre nell'Unione europea ha una cucina a gas. Circa il 60% degli italiani ogni giorno, spesso più volte al giorno, bruciano gas fossile inquinando la casa in cui vivono. La combustione nelle cucine emette infatti inquinanti atmosferici pericolosi, tra questi il biossido di azoto (NO2), benzene (C6H6 ), monossido di carbonio ( CO ) , formaldeide (H2CO ) e particelle ultrafini. Secondo un nuovo rapporto realizzato dalla spagnola Università Jaume I, le cucine a gas uccidono ogni anno 40.000 europei. Chi le usa riduce le sue aspettative di vita di due anni.

Le cucine a gas emettono sostanze inquinanti, possono provocare danni ai polmoni, malattie cardiovascolari, "c'è poca consapevolezza e la situazione è più grave di quanto immaginassimo", ha spiegato l'autrice principale Juana María Delgado-Saborit, che dirige il laboratorio di ricerca sulla salute ambientale. Il numero di vittime calcolato è infatti il doppio rispetto a quello causato dagli incidenti automobilistici.

"Già nel lontano 1978, abbiamo scoperto per la prima volta che l'inquinamento da biossido di azoto è molto più elevato nelle cucine che utilizzano il gas rispetto alle cucine elettriche", ha spiegato Delgado-Saborit. "Ma solo ora siamo in grado di quantificare il numero di vittime".

I risultati delle ricerche sulle cucina a gas

I ricercatori hanno misurato la qualità dell'aria delle abitazioni per calcolare quanto le cucine a gas incidessero sull'inquinamento degli ambienti interni. Gli scienziati dell'Università Jaume I e dell'Università di Valencia sulla base dei dati raccolti hanno calcolato il tasso di inquinamento legato alle cucine a gas mappando l'esposizione interna al biossido di azoto. Infine hanno applicato i tassi di rischio legati al biossido di azoto per calcolare le vittime del biossido di azoto.

Secondo i ricercatori le cucine a gas, hanno causato all'anno 36.031 decessi precoci nell'Unione europea, e altri 3.928 nel Regno Unito. Hanno considerato solo gli effetti sulla salute causati dal biossido di azoto (NO 2), esclusi il monossido di carbonio e il benzene. I numeri potrebbero quindi essere più alti.

I risultati sono in linea con uno studio condotto negli Stati Uniti. Secondo i ricercatori ogni anno le cucine a gas causano circa 19.000 decessi negli Usa. "L'esposizione a lungo termine (in media su un anno) al biossido di azoto è stata collegata a un aumento dell'incidenza e dell'esacerbazione dell'asma pediatrico, all'incidenza e alla mortalità per broncopneumopatia cronica ostruttiva (COPD), e all'incidenza di cancro ai polmoni, parto pretermine e diabete mellito", si legge nello studio.

Un problema sottovalutato per anni

L'European Public Health Alliance (EPHA) sta portando avanti una campagna per eliminare gradualmente le cucine a gas, stabilendo limiti alle emissioni, offrendo incentivi per aiutare a sostituire le cucine a gas e costringere i produttori a etichettare le cucine a rischio.

"Per troppo tempo sono stati ignorati i pericoli delle cucine a gas", ha spiegato Sara Bertucci dell'EPHA. "Come le sigarette, la gente non ha pensato molto agli impatti sulla salute e, come le sigarette, le cucine a gas sono un piccolo fuoco che riempie la nostra casa di inquinamento". Chi possiede una cucina a gas può cercare di mitigare gli impatti aprendo le finestre o utilizzando cappe aspiranti, ma, come spiegano gli esperti, non è sufficiente.