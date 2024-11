video suggerito

La cittadinanza italiana in sconto con il Black Friday: come funziona il mercato dei passaporti In Brasile esistono agenzie che aiutano ad avere la cittadinanza italiana. In base a una vecchia legge mai cambiata per essere considerati oriundi basta avere un avo italiano nel proprio albergo geneologico, fino all’ottava generazione. Ora anche questi servizi sono in sconto per il Black Friday. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

L’offerta sembra ottima. Almeno se siete un cittadino che vive in Brasile e avete due soldi da spendere. La storia arriva dal Corriere della Sera, dove è stata raccontata da Elena Tebano. In breve, ci sono agenzie brasiliane che offrono servizi per gestire tutte le pratiche necessarie per ottenere la cittadinanza italiana. Nulla di illegale, questa volta non parliamo di un mercato nero di documenti come quelli che abbiamo visto su Telegram.

Le agenzie che offrono questi servizi cercano di sfruttare le leggi italiane sulla naturalizzazione di chi ha parenti italiani. In gergo, “oriundi”. In base alla legge italiana chi ha un parente italiano fino all’ottava generazione ha diritto al riconoscimento della cittadinanza. Non ci sono altre richieste. Niente conoscenza della lingua o della storia.

Le offerte di Vicenza Cidadania per il Black Friday

Prendiamo una. Vicenza Cidadania è un’agenzia con sede a Curitiba, nello Stato di Paraná, Sud del Brasile. Come rivela il nome è specializzata in pratiche per il Nord Est. Secondo il Corriere della Sera infatti circa il 73% delle cause civili su cui è al lavoro il Tribunale di Venezia riguarda proprio l’accertamento delle condizioni necessarie per ottenere la cittadinanza attraverso le regole definite dallo ius sanguinis.

Nel 2023 in Veneto le domande per questo processo di naturalizzazione sono state 12.000. Il sito internet di Vicenza Cidadania offre diversi servizi. Oltre alla cittadinanza italiana, offre anche un servizio di assistenza per la cittadinanza portoghese e per i visti da ottenere per andare negli Stati Uniti.

Tra i punti usati per spingere le offerte sulla cittadinanza italiana ci sono “uno dei passaporti più potenti al mondo”, la possibilità di studiare in Europa e quella di “trasmettere la cittadinanza ai discendenti”. Altri servizi garantiscono anche la possibilità di accedere a un’assistenza sanitaria pubblica di ottima qualità.

Come tanti prodotti online, anche questo servizio di consulenza è in offerta per il Black Friday. A seconda delle aziende le percentuali di sconto cambiano. Vicenza Cidadania offre la possibilità di accedere al percorso di consulenza con il 30% di sconto. Cifra totale? Il sito rimanda a un servizio di consulenza personalizzato. Stiamo ancora aspettando che ci richiamino.

