John McFall sarà il primo astronauta europeo con una disabilità: ha superato tutti i test McFall, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Pechino del 2008 e chirurgo ortopedico, è stato selezionato per unirsi al corpo di riserva degli astronauti dell'Esa a novembre 2022 e ha superato tutti i test dimostrando che anche una persona disabile può viaggiare e lavorare nello Spazio.

A cura di Elisabetta Rosso

John McFall, chirurgo britannico ed ex velocista paralimpico, sarà il primo astronauta europeo disabile. Ha ottenuto l'autorizzazione medica per partecipare alle missioni spaziali sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Uno studio di fattibilità ha confermato che non ci sono ragioni tecniche o mediche per cui non dovrebbe volare. L'astronauta, che ha perso una gamba in un incidente motociclistico a 19 anni, dopo i risultati ha dichiarato: "Spero che questo nuovo traguardo possa mostrare a tutti cosa sono in grado di fare le persone con disabilità".

"Non si tratta solo di me, è qualcosa di molto più grande", ha aggiunto McFall. "Questo è un cambiamento culturale… Sono orgoglioso per me, ma sono orgoglioso del cambiamento di mentalità". Daniel Neuenschwander, direttore dell'esplorazione umana e robotica dell'Esa, ha dichiarato che l'agenzia sta scrivendo la storia. "John è oggi certificato come astronauta in grado di volare in una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è un incredibile passo avanti nella nostra ambizione di ampliare l'accesso della società allo spazio".

I test di McFall e il futuro dell'astronauta

McFall, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Pechino del 2008 e chirurgo ortopedico, è stato selezionato per unirsi al corpo di riserva degli astronauti dell'Esa a novembre 2022, e ha partecipato allo studio di fattibilità Fly!. McFall ha sempre rifiutato di essere chiamato para-astronauta, "rischia di creare una divisione non necessaria. Non sono un para-chirurgo, sono un chirurgo. Non sono un para-papà, sono un papà", ha spiegato al Guardian .

Liz Johns, responsabile ad interim dell'esplorazione spaziale presso l'Agenzia spaziale britannica, dichiarato: "È fantastico vedere che John e il team dell'ESA hanno dimostrato che è tecnicamente possibile per una persona con una disabilità fisica vivere e lavorare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta di un lavoro pionieristico che nessun'altra agenzia spaziale ha mai svolto prima." Ha poi aggiunto: "Ora non vediamo l'ora di supportare John nella fase successiva: Fly! Mission Ready. Si tratta di un passo fondamentale verso la prima missione a lungo termine di un astronauta con disabilità fisica".

McFall fa parte del corpo di riserva, quindi al momento non è previsto un viaggio o un progetto sulla ISS. Come a spiegato Neuenschwander: "Ora è un astronauta come tutti gli altri che vogliono volare sulla ISS in attesa di un incarico di missione. Prima di tutto e soprattutto non c'è nessuno che lo ostacoli. È qualificato come astronauta per volare sulla ISS. L'obiettivo principale per me è far volare tutti i nostri astronauti per dare loro un'opportunità di volo".