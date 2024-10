video suggerito

Astronauta della NASA ricoverato in ospedale dopo il ritorno dalla Stazione Spaziale Internazionale È un membro della SpaceX Crew-8 ammarata al largo della Florida venerdì mattina, dopo quasi otto mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: l’astronauta della NASA, di cui non è stata resa nota l’identità, è sotto osservazione per una patologia non specificata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli astronauti della NASA Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps, e il cosmonauta di Roscosmos Alexander Grebenki della SpaceX Crew-8 sono tornati sulla Terra venerdì mattina dopo otto mesi trascorsi sulla Stazione Spaziale Internazionale / Photo Credit: NASA

Un astronauta della NASA appena tornato dalla Stazione Spaziale Internazionale è stato ricoverato in ospedale. Membro della SpaceX Crew-8 ammarata nelle acque dell’Oceano Atlantico al largo della costa della Florida venerdì mattina, l’astronauta è sotto osservazione per una patologia non specificata.

Lo ha comunicato la NASA in un aggiornamento sullo stato di salute dell’equipaggio, senza fornire dettagli specifici sull’identità dell’astronauta per proteggere la sua privacy, sebbene sia noto che la SpaceX Crew-8 era composta da quattro persone, gli astronauti della NASA Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps e il cosmonauta della Roscosmos Alexander Grebenkin. Le condizioni di salute dell’astronauta ricoverato sono state descritte come stabili dall’Agenzia spaziale americana.

Astronauta NASA tornato dalla ISS è ricoverato in ospedale

L’astronauta NASA ricoverato in ospedale dopo quasi otto mesi (232 giorni) trascorsi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale è uno dei quattro membri della Crew-8 – astronauti della NASA Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps e il cosmonauta della Roscosmos Alexander Grebenkin – tornati sulla Terra in una capsula Dragon di Space X nelle prime ore di venerdì 25 ottobre 2024.

Durante il viaggio di ritorno, la capsula ha eseguito un rientro e un ammaraggio normali, e il recupero dell’equipaggio e del veicolo spaziale è avvenuto senza incidenti, ha precisato la NASA. Tuttavia, durante i primi riscontri medici di routine sulla nave di recupero, è stata richiesta una “valutazione aggiuntiva dei membri dell’equipaggio per eccesso di cautela”.

“Gli astronauti della NASA Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps e il cosmonauta della Roscosmos Alexander Grebenkin sono volati insieme all’Ascension Sacred Heart Pensacola in Florida – ha indicato l’Agenzia spaziale americana – . Dopo la valutazione medica in ospedale, tre membri dell’equipaggio sono partiti da Pensacola e sono arrivati al Johnson Space Center della NASA a Houston. L’unico astronauta rimasto ad Ascension è in condizioni stabili sotto osservazione come misura precauzionale”.

La NASA ha inoltre specificato che non divulgherà informazioni mediche dettagliate, per proteggere la privacy del membro dell'equipaggio, ma fornirà aggiornamenti non appena disponibili.