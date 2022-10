iPhone 14 è troppo premuroso: fa partire le chiamate di emergenza anche sulle montagne russe La nuova funzione Crash Detection si basa sui dati del giroscopio: le sbandate e le frenate delle montagne russe vengono classificate come incidenti mortali.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Apple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Crash Detection è stata una delle protagoniste della presentazione degli iPhone 14. È un sistema in grado di rilevare un’incidente e avvisare subito le autorità. A qualche settimana dal lancio dei nuovi dispositivi di Cupertino, la giornalista Joanna Stern ha scritto un reportage per il Wall Street Journal in cui mostra come la funzione sia un po’ troppo sensibile. Stando a diverse segnalazioni si attiva anche sulle montagne russe, causando non pochi problemi alle forze dell’ordine che ricevano chiamate di pronto intervento senza nessun motivo

Come funziona la Crash Detection

La nuova funzione di iPhone 14 si basa sui dati del giroscopio. Quando viene avvertita una frenata brusca, iPhone 14 apre una notifica e se l’utente non risponde entro 20 secondi parte una chiamata al 911. Qui viene trasmesso un messaggio audio pre registrato e viene fornita anche la posizione dell’utente. La Crash Detection si può attivare anche negli Apple Watch Series 8, SE e negli Ultra.

Come evitare il problema sulle montagne russe

Joanna Stern ha pubblicato sul suo profilo Twitter l’audio di una chiamata arrivata al 911. Si sente il messaggio preregistrato di Apple: “Il proprietario di questo smartphone è stato coinvolto in un grave incidente d’auto e non sta rispondendo al telefono”. Dopo l’avviso arrivano le indicazioni sulle coordinate in cui è stato rilevato l’incidente. In sottofondo nella chiamata si sentono le urla delle persone che si trovano sulle montagne russe.

Per evitare di far partire queste chiamate ci sono diverse soluzioni. Si può semplicemente lasciare a terra il telefono prima di fare attività di questo tipo ma si può anche disattivare la funzione Crash Detection o mettere lo smartphone in modalità aereo. Per adesso le segnalazioni raccolte sono giusto una manciata ma i nuovi iPhone in circolazione sono ancora pochi, visto che sono appena arrivati sul mercato.