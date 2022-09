Instagram in down, cosa è successo all’app di Meta L’app ha cominciato a dare problemi attorno alle 18.15. I problemi sono andati avanti per circa due ore.

A cura di Valerio Berra

Instagram è rimasto in down per circa due ore. Verso le 18.20, in Italia, l'applicazione per smartphone ha smesso di funzionare: una volta aperta si chiudeva subito senza dare la possibilità all'utente di controllare story o notifiche. I problemi non hanno riguardano solo l'Italia ma tutto il mondo, come è possibile vedere su Downdetector.com. Secondo le segnalazioni arrivate al portale, i primi bug sono cominciati attorno alle 18.15. L'app al momento ha ripreso a funzionare, anche la versione per desktop non sta più dando problemi.

Subito dopo il rilevamento dei primi problemi malfunzionamenti è andato in scena tutto il consueto rituale previsto in queste occasioni: meme spammati su Twitter, ricerche Google che crescono in maniera esponenziale e controlli sugli altri social di Meta per verificare l'accaduto. Mentre scriviamo questo articolo non c'è ancora nessuna dichiarazione ufficiale del problema sui social gestito dal gruppo di Mark Zuckerberg. La situazione si è normalizzata verso le 20.15, quando sia in Italia che nel resto del mondo hanno smesso di arrivare nuove segnalazioni di malfunzionamenti.

Perché non è più andato Instagram

Come si può vedere dal grafico che vi lasciamo qui sotto, il down è stato generalizzato. Nella cartina dell'Italia la situazione è la stessa in tutte le regioni, come potete vedere la maggior parte delle segnalazioni riguarda le grandi città, dove si concentra la maggior parte degli utenti. In questi casi non ci sono soluzioni immediate, sconsigliamo anche di perdere tempo a disintallare l'app o spegnere e riaccendere il telefono. L'unico consiglio che possiamo dare è quello di approfittare di questi momenti per aggiornare l'applicazione alla sua ultima versione, in modo tale da evitare problemi di sicurezza.